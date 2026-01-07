Creado: Actualizado:

Así se describió a sí mismo el dictador venezolano Nicolás Maduro en su primera comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, donde junto a su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de todos los cargos que les imputan las autoridades norteamericanas, que ampliaron la acusación en su contra, presentada originalmente en el 2020, para incluirla y agregar nuevos cargos. Maduro, quien alegó haber sido secuestrado de su residencia en Caracas, se presentó ante el juez como el Presidente de Venezuela y se declaró un “prisionero de guerra”. Hay que asumir, para honrar el respeto a la presunción de inocencia a lo que tiene derecho hasta un dictador, que el depuesto mandatario es un “hombre decente”, que en su narrativa parece equivaler a inocente o no culpable, hasta que el tribunal que lo juzga, que fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, le demuestre lo contrario.

Por lo pronto, y a juzgar por el concepto de sí mismo que tiene Maduro, habría que concluir que ser un dictador que persigue, encarcela y elimina a sus adversarios y opositores políticos no es incompatible con la decencia, con lo que evidentemente no estarán de acuerdo los ocho millones de venezolanos que se autoexiliaron para escapar de la catástrofe económica que provocó el chavismo en Venezuela, ni tampoco los que han tenido que quedarse a sufrir la cotidiana pesadilla de un gobierno incompetente, represivo y corrupto. Y si es verdad, como anunció el presidente Donald Trump, que no habrá elecciones hasta que el país “recupere la salud”, esa situación no solo podría prolongarse sino empeorar, pues muchos venezolanos temen que la dictadura endurezca la represión en este momento de crisis e incertidumbre que nadie sabe de qué manera terminará ni cuándo. Será otra gran prueba por la que tendrán que pasar, como si no fuera suficiente con los desmanes y excesos del chavismo y la tragicómica dictadura de Nicolás Maduro, el “hombre decente” que aparece en todas sus pesadillas.