Pateando traseros

Era previsible que la mayoría de los ocho millones de venezolanos que andan desperdigados por el mundo aplaudiera y celebrara la captura, por parte de tropas norteamericanas, del dictador Nicolás Maduro, quien ayer compareció junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentará cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo. Pero es muy probable que la euforia del momento les impida darse cuenta de que, salvo la abrupta salida de Maduro del poder, el chavismo aún controla la situación, por lo que en esencia nada ha cambiado hasta ahora para los venezolanos que viven en Venezuela. Y ahí están, como un botón de muestra, las declaraciones del Ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino, quien el domingo reclamó al gobierno de Estados Unidos la inmediata libertad del “presidente constitucional de Venezuela”, al tiempo que reafirmó su fidelidad a las autoridades venezolanas.

Aquí en el patio, al igual que en el resto del continente, también era previsible que nuestra izquierda saliera a protestar y condenar la agresión de Estados Unidos a un país libre y soberano. Pero las expresiones públicas de apoyo a las acciones de las tropas norteamericanas, en flagrante violación al derecho internacional, han estado escasas, ya que hasta ahora solo la Fundación Justicia y Transparencia, que preside Trajano Vidal Potentini, ha expresado su respaldo a que se haya puesto fin “al régimen autoritario y tiránico de Nicolás Maduro”. Un final que no se vislumbra tan cercano si todo ese alboroto se limitó a llevarse a Maduro y su mujer, lo que tampoco parece tener claro el que lo armó, Donald Trump, que ya ha demostrado de manera convincente que le importa un pepino el derecho internacional que hoy se invoca en vano. Y eso obliga a todo un continente, que aguarda expectante el próximo paso, a tomarnos en serio su bravuconada de que continuará pateando los traseros de los que no se porten bien.