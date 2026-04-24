Indefendible

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Cuando era Jefe de Enseñanza en la Maternidad La Altagracia todavía no se había puesto de moda someter a los médicos a la justicia pero quise hacer un ensayo con un grupo de estudiantes y distribuí un cuestionario donde pedía mencionar a quien ellos creyeran que cometió el mayor error y para mi grandísima sorpresa muchos de ellos contestaron que el culpable era yo por haber expuesto a sus compañeros para ser juzgados públicamente, incluyendo una valiente residente que pidió la palabra para acusarme de “loco”!! Con los años se hizo popular someter a los médicos a la justicia incluyendo millonarias demandas y por eso se creó el plan médico jurídico en el Colegio Médico para evitar abusos jurídicos contra la clase médica.

Han sido juzgados muchos médicos, pero todavía hay casos indefendibles como la muerte de una joven que falleció al ser sometida a una múltiple cirugía estética donde se intentó ocultar el cadáver para confundir a familiares y autoridades que debían investigar el caso.