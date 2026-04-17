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Desde siempre numerosos habitantes del interior entienden que trasladarse del campo a la capital y a otras localidades con más progreso es una forma de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares, pero la realidad es que terminan concentrándose en comunidades con iguales o peores condiciones que las que tenían en sus lugares de origen y de ahí que en varias zonas de la capital hay suburbios o arrabales con viviendas y cuartuchos montados en terrenos pobremente sustentados por rocas o tierras con derrumbes que uno no explica cómo es que con un fuerte aguacero no son arrastrados hasta la parte final del derrocadero y es que albañiles y carpinteros de esas mismas áreas son verdaderos expertos en construir habitaciones sobre habitaciones que milagrosamente permanecen por meses y años sin derrumbarse dándoles cátedras a ingenieros y arquitectos.

Pueden comprobarlo en zonas como las que rodean hacia el sur y el norte la entrada y salida de la autopista 6 de noviembre.