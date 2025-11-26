Inteligencia artificial o la transformación tecnológica de nuestras vidas

Creado: Actualizado:

Dedicado a mis hijos: Jason Leedy y Alexandra Álvarez de Leedy

El surgimiento de nuevas aplicaciones con la IA transforma el sistema laboral y de aprendizaje conocido hasta la actualidad, surgiendo desafíos éticos en todos los ámbitos en que se desenvuelve la sociedad.

¿Es el futuro de la IA reemplazar al ser humano?

La interrogante inquieta a estudiosos y expertos de las más diversas ramas del saber, planteamientos sobre tecnología-ser humano no se dejan esperar. Compartimos el concepto de que, en lugar de competir con lo humano, se debe edificar una inteligencia colaborativa, donde los algoritmos potencien la creatividad y productividad del individuo; dependiéndose menos de ellos y más de este último, aprovechando su potencial con base en tres requerimientos:

- Educar: la alfabetización digital debe ser un derecho.

- Regular: los Estados deben fijar normas claras sobre privacidad y transparencia.

- Innovar para incluir: la IA debe servir al desarrollo sostenible, la salud, la educación y la reducción de desigualdades.

El surgimiento de la IA generativa, realidad posible antes del 2040 sería capaz de accionar en razonamiento y adaptabilidad como una personal. El impacto laboral será profundo, básicamente en empleos rutinarios ha automatizar (ya se puede sentir en empresas como Amazon que informa del despido de 15 a 20 mil empleados), mientras aumentará la demanda de profesionales en programación, ciberseguridad, ciencia de datos, comunicación digital y gestión del cambio.

El escenario plantea a la República Dominicana el desafío de preparar una población importante, de modo específico, los jóvenes, en el pensamiento computacional y ética digital dada la inevitable necesidad, no solo de consumidores de tecnología, sino creadores de soluciones basadas en IA. Celebramos la iniciativa del gobierno dominicano encabezado por el presidente Abinader, al crear la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), promoviendo gobernanza y ética tecnológica, fortalecida por el acuerdo con Nvidia para crear un centro de excelencia en IA aplicado a salud, educación y seguridad. La IA estará en hogares, salud, finanzas; contribuirá a ahorrar energía, mejorar salud y educación, enfrentando dilemas cada vez más complejos, a saber:

1) ¿Cómo evitar que los algoritmos perpetúen sesgos?

2) ¿Cómo regular sin frenar la innovación?

Marcos legales empiezan hacer su aparición, Unión Europea en 2024 da origen a la primera ley sobre IA; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa un pacto global para su uso ético al que debe sumarse América Latina.

El poder de IA no está en las máquinas, sino en las decisiones humanas que las guían. Usada con sabiduría, puede ayudarnos a enfrentar el cambio climático, la pobreza, las enfermedades y la desigualdad, dejándola avanzar sin control, podría afectar dramáticamente la conducción de la economía mundial.

Estamos ante una elección histórica: dejar que esta revolución tecnológica nos sustituya o hacer que nos acompañe hacia un futuro justo y humano, tenemos la profunda convicción que la nación dominicana lo ha de lograr con políticas públicas y privadas adecuadas.

Investigador colaborativo: Diógenes Santos.