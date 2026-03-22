¿Por qué Japón considera a Taiwán clave para su supervivencia?

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El término “amenaza a la supervivencia” ha marcado profundamente las relaciones entre Beijing y Tokio, tras la elección de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón.

Durante la presentación de las directrices de defensa y seguridad de su gobierno ante el Comité de Presupuesto del Parlamento, el 7 de noviembre de 2025, la mandataria nipona fue interpelada por el legislador opositor Katsuya Okada. Este le preguntó si un ataque armado de China contra Taiwán podría considerarse una situación que amenace la supervivencia. En esa misma línea, Takaichi respondió que, ante una agresión armada contra Taiwán o la imposición de un bloqueo naval con buques de guerra, podría justificarse el uso de la fuerza por parte de Japón, ante la “amenaza a la supervivencia”.

Las declaraciones de Sanae Takaichi provocaron un fuerte revuelo en Beijing, ya que reclama a Taiwán como parte inalienable de su territorio. En consecuencia, China exigió a la primera ministra japonesa que se retractara, petición que ella rechazó de manera rotunda.

El diario Tokyo Shimbun rescató las advertencias formuladas años atrás por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe y el vicepresidente del Partido Liberal Democrático, Taro Aso, quienes coincidieron en que “una crisis en Taiwán representaría, de facto, una crisis para Japón”.

La Ley de Paz y Seguridad de 2015, impulsada durante el gobierno de Shinzo Abe, introdujo el criterio de “amenaza a la supervivencia” como un auténtico cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Este concepto supera la noción de defensa estrictamente territorial y faculta el despliegue de capacidades militares en escenarios donde la estabilidad del Estado se vea comprometida, incluso sin que haya una agresión directa contra sus fronteras.

La referida ley establece que el Estado japonés puede actuar incluso cuando un aliado cercano es atacado, si ello pone en riesgo su propia supervivencia al afectar la vida, la libertad y la estabilidad de su población. Asimismo, la legislación permite una mayor participación en la defensa colectiva y en operaciones internacionales; no obstante, mantiene ciertas restricciones derivadas del artículo 9 de la Constitución japonesa, promulgada tras la Segunda Guerra Mundial.

Es preciso subrayar que el pasado miércoles la administración Trump dio a conocer el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI), en el cual se advierte que las declaraciones de Sanae Takaichi no solo implican un giro en la retórica del liderazgo japonés, sino que constituyen además una señal de transformación doctrinal en materia de seguridad y defensa.

Sin embargo, el informe sostiene que, desde la óptica china, estas afirmaciones vulneran los principios del Comunicado Conjunto de 1972 y el Tratado de Paz y Amistad de 1978, donde Tokio reconoce la política de “una sola China”. Más aún, Beijing percibe que este respaldo discursivo de los líderes japoneses podría fortalecer las aspiraciones independentistas en la isla.

En el actual contexto de rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China, Taiwán se ha convertido en una variable crítica para el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico y, específicamente, para la arquitectura de seguridad japonesa.

Es pertinente resaltar que el ascenso de China, el desarrollo nuclear de Corea del Norte y, más recientemente, la invasión rusa a Ucrania han llevado a Japón a incrementar su gasto en defensa y a redefinir su política de seguridad. En consecuencia, el país ha fortalecido sus alianzas estratégicas con actores clave de la región como India, Australia y Filipinas, bajo el auspicio de Estados Unidos.

Conviene recordar que, tras el incidente entre embarcaciones chinas y japonesas ocurrido en 2010 en las proximidades de las islas Senkaku o Diaoyu, Beijing tomó represalias contra Japón restringiendo las exportaciones de tierras raras. Este episodio, que puso en jaque la seguridad industrial nipona, influyó de manera significativa en la definición de la doctrina de seguridad japonesa en los últimos años.

Japón considera a Taiwán un espacio vital, dado que por el estrecho de Taiwán circula más del 80% de las materias primas e insumos que importa, así como alrededor del 50% de sus exportaciones. Además, la estabilidad de la isla resulta indispensable para la industria de alta tecnología nipona, dada su dependencia de los semiconductores y componentes estratégicos allí producidos.

Por ello, a medida que Beijing expande su influencia en el Indo-Pacífico y aumentan las posibilidades de ejercer un control efectivo sobre Taiwán, Japón percibe un riesgo existencial cada vez más agudo y se prepara para enfrentar el desafío, buscando una mayor autonomía estratégica dentro de su alianza con Estados Unidos.