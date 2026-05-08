Una obra de amor por los autistas

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Hay profesiones cuyo ejercicio requieren de una alta dosis de sensibilidad y amor por los demás. No hay dinero que compense la entrega de profesionales como la licenciada Ana Yris Reynoso Polanco quien acaba de poner en circulación su interesante obra “Autismo en casa” una práctica guía de estrategias a ejecutar por los padres, profesores, y cuidadores a partir del diagnóstico de un mal que cada día afecta a miles de niños y jóvenes del país y el mundo.

La interesante obra de casi 400 páginas, de atractiva presentación full color, fue puesta en circulación el pasado miércoles en el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) en un ambiente cargado de emotividad por la sensibilidad de los participantes y palabras, alusivas a la autora y su trabajo, pronunciadas por los licenciados Benny Eurípides Metz, presidente, Alexis Alcántara, director ejecutivo, y Jacqueline Álvarez de Herrera.

La autora, psicóloga con una amplia experiencia y sólida formación con maestría en Gestión y Neuropsicología aplicada a la educación, ha sido valorada, por su trabajo y obra, por profesionales como Esperanza Benítez, Ana Karina Corvalán Vega, el pastor Elías Santana y el doctor Samuel Peguero, director de Vida Familiar, Greater N.Y. y profesor adjunto en Andrews University, Michigan, EE.UU.