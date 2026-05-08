Avanza cedulación JCE

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Después de algunos inconvenientes propios de un proceso complicado, la Junta Central Electoral avanza en el otorgamiento de la nueva cédula de identidad personal, documento fundamental para los actos de la vida civil, incluyendo ejercer el voto en las próximas elecciones del 2028.

La actual JCE, encabezada por el Dr. Román Jáquez Liranzo e integrada por honorables profesionales, asume otro gran reto y de seguro que saldrá airosa si tomamos en cuenta los resultados exitosos de los pasados comicios.

De acuerdo con cifras de la JCE, decenas de miles de dominicanos han obtenido la nueva cédula de identidad personal, documento fundamental para los actos de la vida civil, incluyendo ejercer el voto en las próximas elecciones del 2028, por cuanto las proyecciones apuntan a que el país tendrá resultados satisfactorios. Esperamos que así sea para bien de la democracia y la institucionalidad de la nación.