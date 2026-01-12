¿Les digo algo? Donald Trump

Creado: Actualizado:

No se trata de una exageración retórica, sino de una lectura política sustentada en los hechos y en el comportamiento reiterado del expresidente Donald Trump. Los escenarios donde se ufana de sus acciones más agresivas confirman el retrato que hace de él su sobrina, la psicóloga Mary Lea Trump, en el libro “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”. Quien haya leído esa obra y seguido su conducta política no puede sino corroborar tales juicios y preguntarse cómo un individuo con semejante perfil ha sido tolerado por sus conciudadanos,

Trump ha actuado bajo la convicción de que el poderío militar y económico de Estados Unidos le concede licencia para avasallar a otros pueblos. Quebrantó principios básicos de convivencia entre las naciones, dinamitando acuerdos esenciales para la paz y el respeto mutuo. El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, acción que violó la soberanía de Venezuela y provocó la muerte de más de 80 personas, y amenazas contra Groenlandia, México y Colombia, evidencian una peligrosa escalada de arrogancia imperial.

Este comportamiento responde a un patrón ampliamente documentado. Trump amasó su fortuna no sólo mediante mecanismos formales, sino también recurriendo a prácticas cuestionables que lo llevaron a asumir como norma la máxima de que “el fin justifica los medios”. Trasladar esa lógica al ejercicio del poder político genera consecuencias devastadoras para el mundo. Su entorno, cegado por la ambición económica y geopolítica, estimuló esa conducta e intentó imponer al continente la vieja política del garrote.