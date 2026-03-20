Mecanización e innovar agro

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La mecanización, la innovación y la seguridad alimentaria son los tres temas fundamentales de la Feria Agropecuaria 2026, que se celebra en la Ciudad Ganadera y que concluye este domingo. Da gusto ir a ver el derroche de tecnología para la producción agropecuaria de la República Dominicana, que ante los grandes tiene una agricultura pequeña (por tener un territorio reducido, aunque bastante productiva por la variedad de cultivos que tiene para el consumo local y la exportación. En la feria se observa una gran variedad de tecnologías para los cultivos de arroz, plátano y vegetales de invernaderos y a campo abierto, hidroponía y para ganado de carne y leche, así como para la avicultura.

JAD elige Consejo 2026-27

El Consejo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) para el período 2026-27 fue electo ayer en su Asamblea Anual Ordinaria y lo encabeza Roberto Serrano, en el segundo año. Los demás directivos juramentados son Ricardo Brugal, como vicepresidente; Miguel Ángel Olivo, secretario, y Raquel Martínez, tesorera. Como miembros del Consejo de Directores, Oliverio Espaillat, José Luis Polanco, José Rosa, Nicole Rapozo, Félix Agustín Báez, Blas Domínguez, Elsa Julia Brache, Ulises de Beras, Blas Martínez, José Peralta Abreu y Manuel Pozo Perelló. El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, decir las palabras de bienvenida, expresó que la asamblea se realiza en cumplimiento de los mandatos estatutarios de la Junta Agroempresarial Dominicana y constituye un espacio para rendir cuentas sobre las ejecutorias del año 2025, período en el que la institución desarrolló su programa de trabajo alineados a sus 10 ejes estratégicos.