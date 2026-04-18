Nueva cédula: ¿Te registran como donante de órganos sin tu permiso?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) reiteró este viernes que la donación de órganos en el país es un acto completamente voluntario y que ninguna persona es registrada como donante sin su consentimiento.

“¿Te registran como donante de órganos sin tu permiso? Eso no es cierto. La donación de órganos es una decisión totalmente voluntaria”, indicó la entidad en un video difundido en sus redes sociales.

La JCE explicó que esta condición solo se registra cuando la persona lo solicita de manera expresa y presenta una certificación del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

Asimismo, aclaró que la condición de donante de órganos y tejidos no será visible en la nueva cédula física, sino que se almacenará de forma segura a nivel interno y en el chip del documento.

La explicación surge luego de que circularan rumores en redes sociales que vinculaban el ícono de la gota de sangre en la cédula con la donación de órganos, e incluso afirmaban que las personas podían ser registradas como donantes sin su consentimiento.

Ante esto, la entidad precisó que es falso que dicho símbolo identifique a donantes. Subrayó que ese ícono corresponde únicamente al tipo de sangre del titular.