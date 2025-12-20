Navidad, permiso para emborracharse

Creado: Actualizado:

La Navidad es la época de celebraciones colectivas y familiares cuya intensidad refleja desigualdad social y territorial (disminuyendo en contextos rurales)

Los “musicones” en alto volumen, baile y “bebedera” son elementos fundamentales e interdependientes.

El consumo de alcohol en Navidad y en todo tipo de fiesta está legitimado. En nuestro imaginario cultural la diversión siempre está acompañada de alcohol independientemente de la actividad.

Esta normalización del consumo de alcohol se extiende hacia la población menor de 18 años (sobre todo masculina) aun cuando conflictúa con prohibiciones en disposiciones legales y código del menor. Niños (no así niñas) y adolescentes en estudios muestran un consumo que inicia entre los 8 y 10 años.

La promoción del consumo de alcohol desde la diversión está presente en todos los ámbitos con una alta permisividad. La mayoría de los merengues “navideños” relatan situaciones vinculadas al consumo de alcohol en exceso como “el jumo”. Así encontramos en merengues expresiones como: “la juma que traigo” “vamo´a beber y a gozar” y muchas otras que describen la intoxicación con alcohol como “alegría”. Esto resulta contradictorio con las preocupaciones existentes en el país sobre otros géneros musicales en los que se vincula la alegría y placer desde el consumo de otras sustancias irregulares que son las únicas identificadas como dañinas, entendiéndose así que toda música que las mencione debe prohibirse. El alcohol pasa desapercibido, no se califica como “droga” aunque es igualmente tóxico y adictivo.

Muchas familias son permisivas y promueven el consumo del alcohol en sus hijos (sexo masculino) menores de 15 años, sostenidas en una percepción errada de que el alcohol favorece a la “virilidad” del niño-adolescente, vinculándose así alcohol con masculinidad.

Algunas de las causas de la presencia significativa del “alcohol” en población infantil y adolescente son:

• Inducción al alcohol por personas adultas y familiares en una lógica de “probar” o de simplemente darle “un traguito”.

• Débil conciencia sobre los graves daños del alcohol en las condiciones de salud física, mental, psicológica de niños, niñas y adolescentes

• Presencia de pautas culturales que establecen vínculo estrecho entre consumo de alcohol y diversión.

En el ámbito familiar y vecinal existe preocupación por el consumo de marihuana, crack y cocaína, pero esto no ocurre con el alcohol. No se reconoce las graves consecuencias en la salud y que también es una droga, pero legal.

Se requiere de mayor información y orientación a familias, comunidades y la sociedad en general sobre los efectos del consumo de alcohol en población infantil, adolescente adulta. Las intoxicaciones, adicciones y problemas conductuales vinculados al consumo de alcohol requieren de una revisión de su promoción y permisividad.