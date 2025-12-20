Trump, la doctrina Monroe y la frontera imperial

Creado: Actualizado:

Cuando el 20 de enero de 2025, al jurar como presidente número 47 de los Estados Unidos y pronunciar el discurso de la ocasión, Donald Trump no mencionó por su nombre la doctrina Monroe, pero en gran parte de sus palabras estaba la presencia de los principales articulados del famoso principio: su oferta de “hacer grande a Estados Unidos otra vez” y lo referido especialmente a la compra, anexión o control de Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Y acercándose al primer año de su mandato, el presidente anunció, el pasado 5 diciembre, su estrategia de política exterior y seguridad nacional, poniéndole nombre y apellido: El regreso a la doctrina de Monroe.

Como telón de fondo de toda esta conocida historia, están los conflictos entre los gobiernos encabezados por los presidentes Trump ( EE. UU.) y Nicolás Maduro (Venezuela), los ataques estadounidenses a las llamadas narcolanchas en costas venezolanas y colombianas, con alrededor de un centenar de víctimas, así como la incautación de un buque petrolero en aguas del Caribe venezolano. Así anunció esta acción el presidente Trump: “Acabamos de incautar un petrolero frente a las costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”.

En ese contexto, Rusia y China, entre otros países, respaldan la postura de Venezuela frente a Estados Unidos y piden prudencia al presidente Trump. También en los propios Estados Unidos, legisladores y sectores sociales cuestionan las actividades del gobierno de su país en las aguas del Caribe, zona calificada como frontera imperial por el profesor Juan Bosch. Ante la respuesta de los demócratas de la Cámara de Representantes, al presentar dos resoluciones sobre poderes de guerra, por las cada vez mayores tensiones de los dos países y la posibilidad de ataques en territorio venezolano, el presidente Trump declaró este jueves:

“No me importaría decírselo ( al Congreso). No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador.”

Con el retorno a la doctrina Monroe, se oficializan las pretensiones del presidente norteamericano sobre su política exterior. El documento dado a conocer a principios de este mes, expresa: “Estados Unidos debe ser la potencia preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite actuar con confianza donde y cuando sea necesario en la región”.

Ese párrafo contiene el aliento del discurso que el presidente James Monroe pronunció el 2 de diciembre de 1823.

Desde sus inicios, los Estados Unidos puso en práctica la decisión d extender sus fronteras en base a otros territorios, lo que con los años se conoció como Destino Manifiesto, al sentirse predestinado a extender sus designios allende los mares. Incluso a propagar la independencia y la libertad a su propio parecer.

De ahí que en 1818 Henry Clay, quien llegó a ser senador, secretario de Estado y candidato presidencial, planteara la necesidad de que Estados Unidos reconociera a las nuevas repúblicas latinoamericanas y las ayudara a independizarse de España y Holanda, tal como estas últimas y Francia contribuyeron con los norteamericanos en su lucha de liberación contra Inglaterra. Pero John Quincy Adams, el secretario de Estado, se opuso a que se apresuraran los acontecimientos. En ese momento se realizaban las negociaciones sobre la Florida. Por esa razón, el presidente Monroe apenas reconoció la independencia de México, el 12 de diciembre de 1821. (Continuará).