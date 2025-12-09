Soy periodista y ahora licenciado en Derecho

Creado: Actualizado:

El 29 de noviembre retropróximo efusivamente participé de la trigésima tercera graduación extraordinaria de una de las más prestigiosas academias de enseñanza superior para adultos de la República Dominicana: la UTE.

La Universidad de la Tercera Edad, mejor conocida por sus siglas UTE, me invistió con el título de Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, luego que completé su riguroso pénsum de 42 asignaturas teóricas y prácticas, impartidas en su Escuela de Derecho durante cuatro años de asistencia virtual y presencial ininterrumpidos, los que concluí con una tesis de grado sobre la cuestión migratoria haitiana.

Como precisó en su discurso ante los 352 graduandos la rectora Altagracia Núñez Batista: “Durante más de tres décadas, la UTE ha sido un espacio de oportunidad, crecimiento y transformación para muchas personas adultas convirtiéndose en un medio de realizaciones personales y profesionales para esta población, posesionándola como la institución de educación superior de mayor calidad para la profesionalización de este grupo poblacional”.

El orador invitado al acto fue el doctor Roberto Santana Sánchez, director general de los Servicios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República, quien resaltó las ventajas del sistema de enseñanza aprendizaje para adultos mayores, basado en el método andragógico, que ejecuta la entidad universitaria, al estimular la responsabilidad y participación de los alumnos para alcanzar sus objetivos.

En cuanto a mí, estudiar la carrera de derecho después de medio siglo de ejercer el periodismo devino en una especie de decisión para dejar salir el ideal de justicia que siempre he llevado por dentro, algo semejante a “la constante voluntad de darle a cada quien lo suyo” –aproximación a la definición de justicia del jurista romano Doménico Ulpiano: “Dar a cada persona lo que le corresponde, según sus méritos o necesidades”.

Desde el periodismo que he ejercido y ejerzo a través de esta página de opinión, en la televisión y las redes sociales, informo y explico sobre la problemática local e internacional, defiendo derechos y trato de ser orientador pacifista de la sociedad, pero con Hesíodo, el gran poeta épico griego junto con Homero, diré: “El mejor camino es el que conduce a la justicia; cuando suena la hora, la justicia triunfa sobre la violencia”.

Ahora que pienso traspasar las puertas del Palacio de Justicia, hacia el nuevo ámbito de togados litigantes y gente de justicia, siempre he soñado con un orden de cosas en el cual, como decía Robespierre, “el ciudadano esté sometido al magistrado, el magistrado al pueblo y el pueblo a la justicia”.

Finalmente, concedo que “juzgar es la obra más difícil del espíritu humano”.