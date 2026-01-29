Gobierno destina RD$6,000 millones para remozar 67 escuelas en Puerto Plata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Puerto Plata.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), dispuso ampliar a 67 los proyectos escolares en construcción para terminación, remozamientos y mantenimientos correctivos en la provincia atlántica, en el marco del "Plan Aulas 24/7-365", que se ejecuta en todo el territorio nacional.

Durante una Mesa de Trabajo Conjunta realizada en la Dirección Regional 11 de Educación, el titular de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, informó que pasaron balance a los trabajos que se realizan en 40 centros educativos de la provincia y se dispuso incluir a otras 27 escuelas, luego de identificar y evaluar los planteles en condiciones más críticas, para intervenirlos de inmediato con mantenimientos correctivos, que incluyen reforzamientos estructurales, colocación de lona asfáltica, pintura, reparación de los baños, limpieza de pozos sépticos, entre otras acciones para garantizar condiciones físicas óptimas en los espacios donde los estudiantes reciben docencia.

“Hoy hemos venido a la provincia de Puerto Plata por instrucciones del señor presidente Luis Abinader y a solicitud de la señora Gobernadora, a esta jornada de trabajo y supervisión de las obras escolares, como parte del compromiso del Gobierno para seguir fortaleciendo la educación, porque las aulas en condiciones dignas son un pilar fundamental para la enseñanza y el aprendizaje”, expresó Herrera.

Indicó que para este 2026, el Gobierno tiene programado invertir más de seis mil millones en los trabajos de mantenimientos correctivos, de los cuales más dos mil millones serán ejecutados en los próximos meses a través de sorteos y de procesos de licitaciones en coordinación con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Entre los centros educativos que están siendo intervenidos en Puerto Plata, figuran la Escuela de Nivel Medio Antera Mota; Roselia Hernández y Salomé Ureña en el municipio de Imbert, donde serán reparados 12 planteles, además, la Escuela Primaria San Marcos, Hermanas Mirabal, Escuela El Burro, Primaria Nava y Los Olivas, donde los trabajos de terminación en algunos centros están avanzados en más de un 90%.

Tras destacar el impacto positivo de las obras, la Gobernadora de la Provincia, Claritza Rochtte Peralta, resaltó la importancia que revisten estos trabajos para las infraestructuras escolares, lo que se traduce en el fortalecimiento del sistema educativo en la región Cibao-Norte, esencialmente para Puerto Plata y beneficiando a más de 3,000 estudiantes de la zona.

Durante la jornada de trabajo que concluyó con un recorrido de supervisión por el Centro Educativo de Nivel Medio Antera Mota y la Escuela Básica 1er. Teniente Piloto José E. Rosario, estuvieron presentes además, el arquitecto Alexis Sosa director zonal Cibao-Norte de Infraestructura Escolar; el ingeniero Basilio González, encargado provincial de la DIE; el diputado Juan Medina; Luis José Baldwin, Director Regional de Educación 11; Luis Reyes, Director del Distrito Educativo 11-02; el Coronel William Medina, Comandante de la Base Aérea de Puerto Plata; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de Infraestructura Escolar; ingenieros contratistas; representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE); líderes comunitarios y religiosos, entre otras personalidades.