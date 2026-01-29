Este es el horóscopo de este jueves 29 de enero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Tu vida familiar está en un buen momento, no te dejes distraer en el trabajo. Presta atención a todo lo que hagas.

TAURO (22/04 - 21/05)

Oportunidad de organizar un encuentro virtual con parientes. Trata de ser comprensivo con sus reclamos.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte por ahora te ponga contra la pared. Descubrirás un secreto.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Es momento que tomes una decisión y dejes de esperar que te digan qué hacer. Puede ser arriesgado, pero debes hacerlo.

LEO (22/07 - 21/08)

Un nuevo clima llega, se hace más claro el panorama y se distienden tensiones. Posibilidad de comprender situaciones confusas.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Parecerá que todo se pone lento, pesado y dificultoso, deberás poner un esfuerzo para seguir adelante con tus quehaceres diarios.

LIBRA (22/09 - 21/10)

No es un buen momento para decir cuestiones referidas a lo laboral. Ya se aproximan tiempos mejores, es cuestión de saber esperar.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Momento de lujo para concretar tus planes y hacer cambios de fondo; no te duermas en los laureles, deberás ponerte a trabajar.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Las cosas están empezando a tomar forma en tu mente en la medida en que deseas desarrollar tu carrera. Estás listo para un cambio.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

No podrás alcanzar tus metas de la vida sentado en un sillón. Utiliza el día de hoy para replantearte tus conductas de vida.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Cometerás ciertos errores si no actúas con cautela. Ten en cuenta que todo lo que realizas tiene sus consecuencias.

PISCIS (22/02 - 21/03)

No es el momento oportuno para formar una opinión sobre un tema que te preocupa. Piénsalo, verás que estabas equivocado.