Radiografía de la depresión postparto en la República Dominicana

La maternidad suele venderse como una postal de felicidad plena, pero para muchas mujeres dominicanas, el cuadro es sombrío. "Hay días en los que bañarse es un lujo", confiesa la Dra. Yudelca Tronilo, destacada psiquiatra que, a pesar de su vasta formación médica, se encontró a sí misma en el oscuro túnel de la depresión postparto.

Su testimonio, compartido en una reveladora entrevista en mi programa #MásAlláDelTitular por CDN+, no es solo una anécdota clínica; es el reflejo de una realidad social que el país aún se resiste a mirar de frente.

Cifras críticas

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 10 mujeres sufre depresión tras dar a luz. Sin embargo, en la República Dominicana, las cifras de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP) sugieren un panorama más complejo debido a la falta de diagnóstico oportuno.

Según datos recientes de la sociedad especializada, se estima que hasta un 20% de las madres dominicanas presentan síntomas de trastornos del ánimo perinatales, pero menos de la mitad busca ayuda profesional debido al estigma social y al temor a ser juzgadas como "malas madres".

Este vacío de atención es crítico. Durante el último año, la SDP ha alertado de manera recurrente que la salud mental sigue siendo la "cenicienta" del sistema, recibiendo menos del 1% del presupuesto nacional de salud. Esta precariedad institucional deja a las mujeres jóvenes a merced de una enfermedad que, si no se interviene a tiempo, puede derivar en crisis psicóticas o consecuencias fatales.

Bata humana

Durante nuestra conversación en #MásAlláDelTitular, la Dra. Tronilo relató que, en su caso, la depresión no se manifestó como una tristeza poética; más bien, como una irritabilidad constante y un agotamiento que no se curaba con el sueño. "El malestar emocional se convierte en patología cuando persiste por más de dos semanas consecutivas", explicó la especialista.

Para una mujer joven en nuestra sociedad, el diagnóstico suele ser obstaculizado por el entorno. Las frases "Tú eres fuerte" o "Antes parían diez y no pasaba nada" actúan como muros. Esta presión generacional ignora que la depresión postparto tiene una

base biológica innegable: se trata de una inflamación y un desajuste neuroquímico que no se resuelve con simple voluntad; más bien, con ciencia y acompañamiento.

Estigma farmacéutico

Uno de los mayores retos que enfrentamos al abordar estos temas en televisión nacional es el miedo arraigado a los psicofármacos. La doctora fue enfática frente a las cámaras de CDN+: la psiquiatría moderna no busca sedar a la paciente para que "deje de molestar", es para devolverle su funcionalidad y su derecho a disfrutar de su hijo. En un país donde la automedicación o el refugio en soluciones místicas es la norma, entender que un neurotransmisor necesita equilibrio es un paso revolucionario.

La Dra. Tronilo aboga por una psiquiatría preventiva, sugiriendo que, idealmente, toda persona debería tener una evaluación de salud mental al cumplir los 25 años, una edad crítica para la manifestación de trastornos que pueden marcar el resto de la vida adulta.

Herencia pandémica

No podemos ignorar el contexto actual. La República Dominicana aún arrastra las secuelas del COVID-19. Durante la entrevista, señalamos cómo el estrés postraumático derivado de la pandemia sigue presente años después, exacerbando cuadros de ansiedad en madres jóvenes que deben lidiar con la precariedad económica y la falta de redes de apoyo sólidas.

La depresión postparto no solo afecta a la mujer; fractura el vínculo con el recién nacido y desestabiliza el núcleo familiar. Un niño que crece en un entorno donde la salud mental materna está comprometida y no tratada tiene mayores probabilidades de desarrollar problemas emocionales futuros, creando un ciclo de vulnerabilidad que el Estado y la sociedad civil deben romper con urgencia.

Alivio programado

A pesar del panorama, hay herramientas de rescate. La Dra. Tronilo propone en #MásAlláDelTitular una técnica sencilla pero poderosa: los "10 minutos de bienestar". Se trata de un espacio innegociable de reconexión personal —ya sea a través de la respiración, la música o el silencio— para recordarnos que antes de ser madres, profesionales o cuidadoras, somos seres humanos que requieren mantenimiento emocional.

Ganar la batalla contra la depresión postparto requiere políticas públicas que integren la salud mental de manera obligatoria en las consultas ginecológicas y pediátricas. Debemos dejar de romantizar el sacrificio extremo de las madres y empezar a validar su salud.

La historia de la Dra. Yudelca Tronilo nos demuestra que ni siquiera una bata blanca es escudo contra la química cerebral, pero la valentía de hablar frente a un micrófono y reconocer la vulnerabilidad puede salvar miles de vidas. Es hora de que, en la

República Dominicana, pedir ayuda deje de ser visto como un acto de debilidad y se reconozca como lo que realmente es: el primer paso hacia la libertad.