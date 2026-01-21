Día Internacional del Abrazo: los enormes beneficios de este gesto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 21 de enero el mundo conmemora el Día Internacional del Abrazo, una fecha creada por el estadounidense Kevin Zaborney, quien, preocupado por la escasez de muestras de afecto en público -incluso entre familiares-, decidió impulsar una jornada dedicada a celebrar este gesto tan simple como poderoso.

De acuerdo con el portal Día Internacional De, esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio, Michigan, y se popularizó en Estados Unidos gracias al Calendario de Eventos Chase.

Un gesto pequeño, grandes beneficios

Según la Clínica Alemana, los abrazos fortalecen los lazos humanos. Ya sea entre familiares, amigos o parejas, este gesto contribuye a crear y mantener vínculos afectivos sólidos. En un mundo donde gran parte de las interacciones ocurre a través de pantallas, el contacto físico se convierte en un recordatorio de cercanía y presencia emocional.

Además de su valor simbólico, los abrazos tienen efectos positivos en la salud física y mental. Este gesto activa una serie de procesos fisiológicos que ayudan a reducir el estrés y promover la calma.

Al abrazar, el cuerpo activa el hipotálamo, lo que disminuye los niveles de cortisol -conocido como la hormona del estrés-, reduce la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y regula la respiración. El resultado: menos ansiedad y una mayor sensación de bienestar.

La “hormona del amor”

Durante un abrazo, el cuerpo libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, la cual estimula el sistema límbico, responsable de las emociones. Esto genera sensaciones de alegría, seguridad y tranquilidad, reduciendo los niveles de ansiedad y tensión, detalla la Clínica Alemana.

Por su parte, el Instituto Europeo de Psicología Positiva señala que los abrazos también estimulan la producción de serotonina y endorfinas, hormonas asociadas a la felicidad, mientras disminuyen la producción de cortisol y adrenalina.

Beneficios comprobados