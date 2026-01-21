Transforma vidas
Día Internacional del Abrazo: los enormes beneficios de este gesto
Los abrazos tienen efectos positivos en la salud física y mental.
Cada 21 de enero el mundo conmemora el Día Internacional del Abrazo, una fecha creada por el estadounidense Kevin Zaborney, quien, preocupado por la escasez de muestras de afecto en público -incluso entre familiares-, decidió impulsar una jornada dedicada a celebrar este gesto tan simple como poderoso.
De acuerdo con el portal Día Internacional De, esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio, Michigan, y se popularizó en Estados Unidos gracias al Calendario de Eventos Chase.
Un gesto pequeño, grandes beneficios
Según la Clínica Alemana, los abrazos fortalecen los lazos humanos. Ya sea entre familiares, amigos o parejas, este gesto contribuye a crear y mantener vínculos afectivos sólidos. En un mundo donde gran parte de las interacciones ocurre a través de pantallas, el contacto físico se convierte en un recordatorio de cercanía y presencia emocional.
Además de su valor simbólico, los abrazos tienen efectos positivos en la salud física y mental. Este gesto activa una serie de procesos fisiológicos que ayudan a reducir el estrés y promover la calma.
Vivir
¿Quién fue Juan Pablo Duarte?
Hoy
Al abrazar, el cuerpo activa el hipotálamo, lo que disminuye los niveles de cortisol -conocido como la hormona del estrés-, reduce la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y regula la respiración. El resultado: menos ansiedad y una mayor sensación de bienestar.
La “hormona del amor”
Durante un abrazo, el cuerpo libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, la cual estimula el sistema límbico, responsable de las emociones. Esto genera sensaciones de alegría, seguridad y tranquilidad, reduciendo los niveles de ansiedad y tensión, detalla la Clínica Alemana.
Por su parte, el Instituto Europeo de Psicología Positiva señala que los abrazos también estimulan la producción de serotonina y endorfinas, hormonas asociadas a la felicidad, mientras disminuyen la producción de cortisol y adrenalina.
Beneficios comprobados
- Entre los principales beneficios de los abrazos se encuentran:
- Reducción de la presión arterial y alivio de dolores de cabeza y menstruales.
- Disminución del estrés, la ansiedad y la depresión.
- Sensación de calma y menor percepción de soledad.
- Mejora del sueño y ayuda para afrontar miedos.
- Fortalecimiento de la autoestima.
- Refuerzo del sistema inmunológico.
- Desarrollo de la empatía.
- Liberación de bloqueos emocionales.
- Estímulo de la creatividad, la gratitud, el optimismo y el buen humor.