RD arrasa en Fitur

La pasada semana, del 21 al 25, se celebró la 46ta. edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un evento de gran relevancia para la República Dominicana en materia de inversión. El resultado fue un éxito rotundo, como lo calificó el ministro de Turismo, con una inversión proyectada superior a los 13,370 millones de dólares, más del doble que el año anterior, cuando se alcanzaron los 6,750 millones de dólares. Este logro refleja el compromiso del país con el desarrollo turístico sostenible y su posición como destino líder en el Caribe.

Fitur es un evento crucial para la República Dominicana. Es la mejor oportunidad para promocionar el país como destino turístico de excelencia. Nos conecta con turoperadores, inversores y actores estratégicos claves. Este año la representación nuestra, liderada por el ministro de Turismo, puso énfasis en la importancia de fortalecer la conectividad aérea y en la necesidad de promover un turismo sostenible y de mayor inclusión.

El país cuenta con ventajas competitivas para desarrollar un turismo sostenible, como su diversidad natural, ubicación estratégica en el Caribe y muy buena accesibilidad para el turismo de América del Norte y Europa. Sin embargo, el gran reto sigue siendo diseñar un plan de desarrollo sostenible que integre a las comunidades locales en las actividades productivas, permitiéndoles beneficiarse de la actividad comercial que se genera.

Proyectos como Pedernales, Punta Bergantín y Miches, presentados en Fitur y que han atraído el interés de inversores, demuestran el gran potencial que tenemos para diversificar nuestra oferta turística y están siendo diseñados bajo los criterios de sostenibilidad e inclusión, cuidando la degradación ambiental y sentando las bases para un crecimiento responsable.

La participación en Fitur también permitió fortalecer las relaciones con los principales mercados emisores de turistas, como España, Estados Unidos y Canadá, y explorar nuevas oportunidades en mercados emergentes. La delegación dominicana aprovechó el evento para sostener reuniones con representantes de importantes cadenas hoteleras y líneas aéreas, con el objetivo de atraer más vuelos y aumentar la conectividad hacia el país.

Además, se destacó la importancia de seguir trabajando en la promoción del turismo deportivo, la gastronomía local y el ecoturismo, sectores que han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años y que ofrecen un gran potencial para atraer a turistas más exigentes y conscientes del medio ambiente. Con estos esfuerzos, la República Dominicana se posiciona como un destino turístico líder en el Caribe, capaz de ofrecer experiencias únicas y sostenibles a sus visitantes.