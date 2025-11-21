Revuelo por sentencia TC se extiende

Creado: Actualizado:

Por su naturaleza e implicaciones, la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina los artículos 210 y el 260 de los códigos de justicia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que castigaban las relaciones sexuales entre sus miembros del mismo sexo, ha causado una oleada de opiniones adversas que colocan a católicos y evangélicos en el mismo plano al considerar que la disposición constituye una “aberración ética” y un golpe directo a los principios morales y espirituales de la nación.

Contrario a esas consideraciones el senado y la Cámara de Diputados de la República, habían considerado al TC como garante de los derechos contemplados en la constitución los que incluyen el principio de igualdad y la protección de la orientación sexual de los ciudadanos como parte de su dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En términos similares se expresó la Procuraduría General de la República.

Particularmente considero que la preferencia sexual de cada persona es un asunto muy privado, y debe respetarse por ser, generalmente, de origen genético. Lo que resulta censurable es la corriente que busca afanosamente influir en los demás, sobre todo en los niños, con actos, conductas y actividades públicas como las grotescas y exhibicionistas marchas del orgullo gay.