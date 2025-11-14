José Joaquín Puello, ciencia, bondad y servicio

Creado: Actualizado:

El maestro de la medicina, inmortal del deporte dominicano, famoso neurocirujano y actual director de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, es un lujo que pocos países pueden exhibir, y más si a todo esto sumamos su don de gente y vocación de servicio.

A sus 85 años de edad, continúa asumiendo responsabilidades propias de personas más jóvenes, y se mantiene al día en los últimos descubrimientos científicos de la neurociencia y aplicación de la Inteligencia Artificial a la medicina por lo que está en condiciones de dictar conferencias sobre los distintos aspectos de su profesión.

Estas ponderaciones surgen luego de ver su brillante exposición científica, pero en lenguaje comprensible, durante su participación del pasado lunes en el programa de Mariasela Álvarez en el que dio cátedras en temas tan interesantes como el de si la homosexualidad es congénita o se adopta por influencias del medio en el que se desenvuelve el infante.

Si no lo formaliza, en el canal en el que se presentó, el doctor Puello haría un gran aporte al pueblo compareciendo siquiera una vez a la semana en el canal del Estado, para ofrecer sus orientaciones a la población dominicana sobre temas de tanta importancia como la neurociencia y salud mental.