Ay, Benito, ya dejaste de ser el conejo malo

Nunca me había detenido a escucharlo o verlo con detenimiento. La inflexión de su voz me desanimaba, pero cuando las cosas tienen que suceder, la magia siempre se da. El domingo, después de ver el documental “La Gran Oportunidad” en el Teatro Nacional, cruzamos a Il Cappuccino y ahí estaba el Super Bowl en la pantalla. Aún con los anuncios, hablaba de ese tan cacareado medio tiempo que se acercaba.

Marivell Contreras y yo lo entendimos de inmediato porque el mensaje era claro: teníamos que verlo. Lo hicimos, nos emocionamos hasta la médula, bailamos, aplaudimos y nos sentimos orgullosas de ser parte de la América que nos mostró Benito, ese conejo que dejó de ser malo cuando reivindicó que el continente va mucho más allá de los Estados Unidos.

Al arrancar con el “Hoy se bebe” a ritmo de bachata, en medio de un cañaveral que es nuestro/suyo, nos incluyó en el show. Mencionó a República Dominicana, junto a los demás países, y mostró imágenes que evocaron lo que compartimos: apagones, barrio, alegría, pasión, rebeldía...

En español, ante un público angloparlante, su presentación fue denuncia, resistencia y futuro. Lo único más poderoso que el odio es el amor, recordó Benito. Con un mensaje de unión, gritó que nunca nos resignamos... ¡luchamos y tenemos fe!