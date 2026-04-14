¿Son seguras las empresas dominicanas?

Creado: Actualizado:

La seguridad laboral en República Dominicana enfrenta importantes desafíos. Alta incidencia de accidentes en empresas privadas, en industrias, centros comerciales y producción de alimentos, evidencia una realidad crítica que requiere atención especial. Se registran alrededor de 3,745 accidentes laborales al mes, 124 diarios o 15.5/hora. A esto se suma una prevalencia de 3.8% de enfermedades profesionales. Está un hecho oculto en accidentes en el trayecto laboral. Es un panorama que demanda acciones contundentes, impulsadas por el sector privado y el organismo rector de seguridad laboral, IDOPPRIL. A nivel global, países como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia lideran la salud laboral. Se destacan por sus estrictos estándares de seguridad, equilibrio entre vida y trabajo y baja incidencia de accidentes de tránsito vinculados al empleo.

En América, Costa Rica, Chile y Uruguay ocupan posiciones relevantes gracias a su infraestructura y cobertura en protección laboral. En contraste, naciones como Bolivia, Venezuela, Honduras y El Salvador, enfrentan dificultades, con más del 50% de sus trabajadores expuestos a elevados niveles de estrés y condiciones inseguras.

En el país la carga de morbilidad alcanza 6.5 casos de lesiones o enfermedades laborales por 100 mil habitantes. Además, cerca del 15% de los trabajadores presenta trastornos mentales asociados al trabajo, lo que evidencia que la salud laboral no se limita al ámbito físico, sino que también impacta lo psicológico. Aunque el país presenta baja exposición colectiva a sustancias peligrosas como arsénico, asbesto o benceno, relacionadas con cánceres y enfermedades respiratorias, los riesgos persisten en sectores como construcción, minería, refinación y fundición. América mantiene cifras preocupantes: se registran 11.1 accidentes laborales mortales por cada 100,000 trabajadores en la industria, 10.7 en agricultura y 6.9 en servicios. En este escenario, se destaca la labor del IDOPPRIL, entidad responsable de promover la prevención, protección e investigación de accidentes laborales. Actualmente, más de 93 mil empresas aportan al sistema, cubren millones de trabajadores y generan recursos para enfrentar accidentes y enfermedades. Se impone una nueva visión. La tercera y cuarta década del siglo XXI exige empresas más responsables, apoyadas en educación, tecnología y una cultura preventiva sólida. No basta con reaccionar ante los riesgos: es necesario anticiparlos, incluyendo aquellos vinculados a la salud mental. Promover la educación en riesgos es clave para transformar conductas, generar nuevos hábitos y construir una cultura organizacional saludable. Solo así será posible impulsar empresas y ciudades seguras que contribuyan a la inversión, creación de riqueza y calidad de vida.