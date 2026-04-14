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Hasta finales del siglo XX, uno de mis novelistas preferidos fue el portugués José Saramago. Entre sus joyas literarias destacan Memorial del convento, El evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. Sobre esta última novela haremos un breve resumen y la tomaremos como pie para la amistad —o punto de partida— para reflexionar acerca de la preocupante realidad que nos ha tocado vivir en esta primera mitad del siglo XXI. El primer episodio de la obra arranca en un congestionado semáforo de una ciudad: “Al fin se encendió la luz verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado, tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina; no sería la primera vez que esto ocurre… Estoy ciego”.

Así es como Saramago da inicio al terror colectivo que envuelve a una población urbana que repentinamente ha perdido el sentido de la vista. El novelista critica la ceguera intelectual de aquellos que, teniendo capacidad para ver las atrocidades que se cometen en el mundo, prefieren la indiferencia ante el genocidio, el ecocidio y la desidia universal. Frente a la barbarie, la brutalidad y la humillación subyacen la resistencia silenciosa del colectivo, la esperanza y la confianza en un futuro mejor. El tercer milenio se nos muestra cargado de intrigas, amenazas, miedos e incógnitas que debemos enfrentar con pleno conocimiento de causa en la era de la inteligencia artificial. Tras haber vivido la pandemia del COVID-19, irrumpen en la escena internacional la guerra de Ucrania, el recrudecimiento del conflicto judío-palestino y su expansión por todo el Medio Oriente. No menos preocupantes, debido a la cercanía geográfica, son las tensiones caribeñas venezolanas y cubanas, que llegan hasta nuestra frontera con la vecina República de Haití. No podemos vivir en una ceguera colectiva, con indiferencia hacia los acontecimientos allende los mares y al otro lado de la línea divisoria territorial. Aunque somos habitantes de una isla, todo cuanto sucede en el continente americano, Europa, Asia y Oceanía nos concierne, debido a las relaciones económicas y políticas que nos vinculan a ambos hemisferios. Pretender cerrar los ojos y hacernos los ciegos no es aconsejable, ni mucho menos saludable.

El turismo y las remesas, por solo mencionar dos renglones, evidencian la fragilidad de nuestro bienestar nacional. Mantengamos sana nuestra visión global y reforcemos la solidaridad internacional a favor de la paz mundial. Recordemos a don Benito Juárez, quien desde México lanzó aquella sabia consigna: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Ensayo sobre la ceguera de Saramago, además de su carácter novelesco, tiene una notable vigencia social en las circunstancias actuales. En ese pueblo de ciegos hubo gente con visión para reorientar la brújula del bien, del amor y de la paz humana.