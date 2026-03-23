La teoría del sueño: El significado de resbalar y caer

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La mayoría de los sustantivos terminados en “a” son de género femenino, pero existen excepciones a la regla como sustantivos terminados en “ma, pa, ta” provenientes del griego con un sufijo masculino, por ejemplo: sistema, problema, tema, mapa, idioma, poeta

La palabra el “día” tiene un origen etimológico latino, “dies”, que a su vez se deriva de una raíz protoindoeuropea que hacía referencia al cielo diurno que era masculino y en castellano siguió con el género de su raíz.

La avispa de mar o medusa de caja Chironex fleckeri, es considerado como el animal más venenoso del planeta. Es una medusa que se encuentra en las aguas costeras de Australia. A diferencia de las medusas comunes, ésta tiene 24 ojos y se impulsa a 1.5 metros por segundo, lo que la visión y velocidad le facilitan atrapar peces. La picadura de esta medusa puede causar la muerte en pocos minutos si no es atendido de inmediato. Algunos sobrevivientes a su picadura sufren consecuencias toda su vida como erupción cutánea entre otras.

El estómago humano renueva su capa interna cada tres o cuatro días para no digerirse a si mismo.

Lauri Loewenberg, experta en sueños, afirma que soñar ser perseguido es característico de las personas que evitan los conflictos y tienen miedo de plantear problemas.

Cuando en medio de un sueño se siente resbalar y caer, o siente que está cayendo en un abismo, el psicólogo Ian Wallace dice que este tipo de sueño simboliza el miedo a perder el control. Si esto ocurre cuando se está quedando dormido, es solo la forma en que el cuerpo pasa del estado de alerta al sueño. Luego de un día largo y estresante, el cuerpo comienza a calmarse, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen.