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La gelatina proviene del colágeno extraído de huesos y tendones de vacas, cerdos y en algunos casos, pescados. El colágeno pasa por el tratamiento previo de hidrólisis, filtración, evaporación, secado y molido hasta obtener un polvo.

En el mercado existen dos tipos principales de gelatinas: la común y la gelatina de colágeno hidrolizado. Mientras el primer tipo posee proteínas complejas y se transforma en una especie de gel cuando se liga con líquido, el segundo se desintegra en aminoácidos individuales y no puede convertirse en gel. Los beneficios para la salud de ambos tipos son los mismos.

La expresión “sabe más que Lola” se utiliza para significar sabiduría. Se asocia con la figura de la Virgen de los Dolores, a quien muchos apodaban Lola, y los afligidos se encomendaban a ella buscando cura derivado de su sabiduría.

Otros le achacan el dicho a la frase popular argentina “no quiere más Lola”, que se refiere a las galletas del siglo XX que se servían en hospitales y si el paciente moría, se decía que “no quería más Lola”, pero no tiene relación con sabiduría.

Ahora que tengo una cachorrita nueva, me he puesto a investigar qué hay de cierto en que algunos alimentos le hacen mucho daño a los perros. Aquí les comparto algunos: el aguacate, la leche y sus derivados, el chocolate, nada con mucha grasa como el tocino, cebollas, uvas, el corazón de la manzana, nueces de macadamia, ajo, y el pan porque la levadura de la masa puede fermentar y causar intoxicación.

Los alimentos más beneficiosos para los perros son proteínas magras: pollo, pavo y salmón. Verduras: zanahoria, brócoli, calabaza, espinacas. Frutas sin semillas: manzana, sandia, guineo y melón. También el arroz integral, avena cocida y yogur natural sin azúcar.