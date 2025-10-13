País confirma 121 casos de leptospirosis; 746 malaria

Durante el año 2025 la leptospiroris ha tenido un resurgimiento con 121 confirmados hasta la semana epidemiológica 39.

Es una enfermedad zoonótica, causada por una bacteria que se transmite a través de la orina de animales infectados (ratas, perros, ganado). Se incrementa en periodos de lluvia. Durante la semana 39 no se reportan casos confirmados. En cuanto a la distribución por edad y sexo, la leptospirosis presenta un perfil diferenciado con predominio masculino. Los grupos más afectados son los jóvenes y adultos en edad productiva, destacando el grupo de 20 a 29 años, seguido por el de 30 a 39 años.

En ambos grupos etareos la mayoría corresponde a hombres, lo que evidencia la estrecha relación entre la enfermedad y las actividades laborales de riesgo como agricultura, ganadería y construcción. En los grupos de 40 a 59 años la enfermedad mantiene presencia constante, mientras que en niños y mayores de 60 años los casos son menores. Este perfil confirma que la leptospirosis es un evento de riesgo ambiental y ocupacional, con un impacto desigual según género.

Malaria

Para la semana epidemiológica en cuestión, Salud Pública reporta cuatro casos de malaria y un acumulado de 746 casos confirmados, manteniéndose a Azua y San Juan como focos de la enfermedad.

Del dengue se confirman tres casos, para un total de 218.