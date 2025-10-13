País confirma 121 casos de leptospirosis; 746 malaria

País confirma 121 casos de leptospirosis; 746 malaria

Ministerio de Salud Pública

Durante el año 2025 la leptospiroris ha tenido un resurgimiento con 121 confirmados hasta la semana epidemiológica 39.

Es una enfermedad zoonótica, causada por una bacteria que se transmite a través de la orina de animales infectados (ratas, perros, ganado). Se incrementa en periodos de lluvia. Durante la semana 39 no se reportan casos confirmados. En cuanto a la distribución por edad y sexo, la leptospirosis presenta un perfil diferenciado con predominio masculino. Los grupos más afectados son los jóvenes y adultos en edad productiva, destacando el grupo de 20 a 29 años, seguido por el de 30 a 39 años.

Puede leer: México bajo el agua: más de 40 muertos y 27 desaparecidos tras las lluvias torrenciales

En ambos grupos etareos la mayoría corresponde a hombres, lo que evidencia la estrecha relación entre la enfermedad y las actividades laborales de riesgo como agricultura, ganadería y construcción. En los grupos de 40 a 59 años la enfermedad mantiene presencia constante, mientras que en niños y mayores de 60 años los casos son menores. Este perfil confirma que la leptospirosis es un evento de riesgo ambiental y ocupacional, con un impacto desigual según género.

Malaria

Para la semana epidemiológica en cuestión, Salud Pública reporta cuatro casos de malaria y un acumulado de 746 casos confirmados, manteniéndose a Azua y San Juan como focos de la enfermedad.

Del dengue se confirman tres casos, para un total de 218.

Altagracia Ortiz

Altagracia Ortiz

Periodista egresada de la UASD, especialista en salud y con más de dos décadas de experiencia.

Publicaciones Relacionadas

País confirma 121 casos de leptospirosis; 746 malaria
País confirma 121 casos de leptospirosis; 746 malaria
13 octubre, 2025
Senasa: ¿para qué existe?
Senasa: ¿para qué existe?
8 octubre, 2025
Salud registra 35 mil casos sospecha malaria
Salud registra 35 mil casos sospecha malaria
4 octubre, 2025
Video: de coronel a coronel: agentes de la Digesett y la militares protagonizan altercado
Video: de coronel a coronel: agentes de la Digesett y la militares protagonizan altercado
1 octubre, 2025
Sistema confirma 811 casos malaria y 203 de dengue
Sistema confirma 811 casos malaria y 203 de dengue
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Las niñas son el himno de la patria

Las niñas son el himno de la patria

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo