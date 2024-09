PC solicita CC aplicar trámite correcto por no declarar bienes

Participación Ciudadana deploró la elevada cantidad de funcionarios y legisladores que se resisten a presentar la declaración jurada de bienes.

Según el coordinador general, Erick Hernández Machado, se trata de una falta de tercer grado en la Ley de Función Pública, que debe ser sancionada con la destitución del funcionario o del servidor público.

Puede leer: Tras cerrar varios centros nocturnos, propietarios se comprometen a bajar ruido

Exhortó a la Cámara de Cuentas a dar curso correcto al incumplimiento de esa formalidad, que no solo es un mandato constitucional que proscribe la corrupción, sino, que a la vez, en un trámite correcto en la omisión de la declaración. “Resulta inaceptable que la gran mayoría de los funcionarios públicos no haya presentado su declaración, incluyendo legisladores que deberían ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento de las leyes votadas por ellos mismos”, afirmó Hernández Machado, abogado, especialista en Derecho Civil y ex juez de lo laboral.

En declaraciones para Hoy, señaló que vencido el plazo de 30 días que fija la Ley 311-14, de Declaración de Patrimonio, indicó que algunos legisladores han pedido una extensión del plazo para la presentación, “lo que revela su desconocimiento de la Ley, pues se trata de un plazo fijado en la normativa, por lo que no puede ser ampliado por la Cámara de Cuentas, porque implicaría una violación a la ley”.

Hernández Machado está convencido que es de importancia capital el que todos los sectores exijan el cumplir la declaración jurada, por lo que llamó a la sociedad a estar vigilante de que la Cámara de Cuentas no se exceda en la entrega de documentos que atañen a datos de las personas.

Expresó que luego de las elecciones de las autoridades locales, sólo el 14% presentó declaración jurada y que Participación Ciudadana solicitó la información, a lo que Cámara de Cuentas respondió designando una comisión junto a la Liga Municipal Dominicana, que dijo es inoperante a la fecha.