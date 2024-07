Peña y Matos, campeones overall XXV de la Royal Cup

CASA DE CAMPO, LA ROMANA.- La pareja conformada por el miembro de la selección nacional dominicana, Rhadamés Peña y Luis Matos (también representante del país en importantes competencias) se alzó con la gran copa en la edición No. 25 de The Royal Cup, un evento organizado por la Cámara Británica de Comercio que fue celebrado en Teeth of the Dog, en Casa de Campo.

Con su triunfo, Peña y Matos colocan su nombre en la gran copa, y obtienen el derecho a portar dos réplicas del trofeo otorgado en The Open Championship, The Claret Jug. La pareja posteó un score de 63 golpes que le mereció el premio de mejor score gross. La Royal Cup 2024 contó con la participación de 120 golfistas que compitieron bajo la modalidad de scramble en parejas en las categorías A, B y C.

La inauguración y cierre del evento contó con la presencia del vicepresidente del consejo Sr. Ryan Polanco, así como la de cinco pasados presidentes: Fernando González, Leonel Melo, José Rodríguez, Roberto Herrera y José María Cabral, a quien se le dedicó la celebración del torneo en reconocimiento a su trabajo tesonero como fundador del mismo y como fundador de la entidad. Cabral fue también quien realizó el saque de honor que dejó inaugurada las acciones de juego.

GANADORES

En la categoría A, el primero lo ganaron Lawrence Jacobo y Gustavo Betances (62), le siguen Víctor Rojas y Ramon Arcay (6) y Leo Pérez Freixas y Julio Cross (64), se ubicaron en tercer puesto. En la B, triunfaron Nelson Báez y Oscar Orsini (63), segundo lugar, Cesar Ramírez y Jeffrey Johnson (64) y en tercero, Guillermo Sicard y Rodolfo Marranzini (65). En la categoría C ganaron Roberto Serrano y Amaury Salcedo (63)*, seguidos de Alejandro Brache y Braulio Brache (63)*, dejando el tercer lugar a Ramón Amado Marte y Jaime Nolasco (64)*.

El evento contó con dos hoyos en uno gracias a Seguros Reservas (9 y 7); y Club Car (hoyo 13), y también con varios premios especiales: el drive más largo lo logró Abel González, y los acercamientos a bandera se los llevaron Rhadamés Peña (hoyo 5), y Elías Pablo (hoyo 16).

El evento culminó con un gran almuerzo realizado en el driving range de Casa de Campo, en el que se rifaron decenas de artículos, entre los participantes, y en el cual reinó la camaradería y el buen ambiente.

Patrocinaron el evento Casa de Campo, Central Romana, INICIA, Scotiabank, Range Rover Sport, Banreservas, Convatec, Domicem, Bentley, Humano Seguros, Autozama, Energas, Imca, Seguros Reservas, Squire Patton Boggs, Bentley, Grupo Rica, Advanced Asset Management, United Capital, Casa Brugal, Bonanza Dominicana, Bancalari, Seguros Universal, Club Car, Liftag, Arajet, Mitre y Bottega Fratelli, Helados Valentino, Garmin RD, Golfistas Dominicanos, Ron Bermúdez, Higueral, Altice, Bupa, Acqua Panna, Bulldog Gin, San Pellegrino, Mezcal Amaras, Espalon Tequila, Grand Marnier, Avene, United Gas, Gulf, Casas del XVI, El Morro Ecoadventure Hotel, Suerox, Café Santo Domingo, Primma Valores, Punta Espada Snack Bar, Procigar, La Aurora, Suerox, United Brands, Aperol Spirits, Restaurantes Olivia y Odette, La Cassina, Casa Luca, Embassy Suites By Hilton, Mundo Golf, Hoyo 20, Hyatt Centric, Timm y Tráfico.