El presidente Luis Abinader acotó este lunes que, pese que por 40 días estará fuera para mantenimiento la Unidad 1 de Punta Catalina, en el país «no ha habido apagón por falta de generación, por el momento».

«Sí estamos en el tope, pero no ha habido ninguno. Y por eso es que yo hablaba de que este Gobierno ha licitado unos 2 mil megas, de los cuales ya hay 400 funcionando, que fueron unas licitaciones de emergencias, si no, hubieran muchos apaganos por generación, pero no los hay», aseveró el mandatario.

En ese sentido, aclaró que «los apagones que hay es lo que pasa todos los años, por el tema del calor; no ha habido una inversión en las redes, pero nososotros sí ya hemos inversión, hemos comprado millones de dólares en transformadores».

Abinader indicó, además, que esos transformadores para cubrir la demanda están llegando ya al país, y otra parte llegará para aumentar la capacidad por la demanda, que en la actualidad no existe. «Esos transformadores duran hasta tres años desde que se ordenan en prepararse, porque son trnasformadores especializados», dijo.

Abinader habló durante el encuentro semanal con los periodistas en el Palacio Nacional.

La salida de la Unidad 1 de Punta Catalina generaría pérdidas al Estado por US$12 millones y agravará el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (Ede), afirmó el experto eléctrico Bernardo Castellanos.