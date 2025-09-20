Posición del Colegio Médico sobre medidas contra pasantes vinculadas a falsificación de actas de defunción en Valverde

La Secretaría de Médicos Pasantes del Colegio Médico Dominicano manifestó este sábado su rechazo a las medidas judiciales adoptadas contra cuatro médicas en pasantía, vinculadas al caso de presunta falsificación de registros de defunción en la provincia Valverde.

La entidad expresó su preocupación por la manera en que se ha tratado a las pasantes, recordando que estos profesionales se encuentran en una etapa formativa, sin exequatur ni responsabilidad legal plena sobre los procesos administrativos asignados.

En el comunicado se advierte que las médicas fueron utilizadas dentro de un esquema delictivo sin tener las herramientas, supervisión ni autoridad para validar los datos que se les presentaban. “Someterlas a escrutinio legal como si fueran autoras intelectuales o responsables directas constituye una distorsión del marco jurídico y ético que rige la práctica médica en formación”, señala la declaración.

Asimismo, denunció el daño físico, moral y reputacional ocasionado por estas medidas. El apresamiento de las pasantes, la exposición pública de sus nombres en medios de comunicación y la solicitud de medidas de coerción en su contra fueron calificados como una “agresión injusta” a su dignidad profesional y humana.

La Secretaría de Médicos Pasantes exigió al Ministerio Público y a las autoridades judiciales reconsiderar su enfoque, procesando a los verdaderos responsables, pero sin sacrificar la integridad de jóvenes médicas que fueron instrumentalizadas en un esquema que excedía su capacidad de control y responsabilidad legal.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la ética, la legalidad y la defensa de sus miembros, advirtiendo que no permitirá que se normalice el abuso institucional ni la criminalización de quienes sostienen el sistema de salud en condiciones precarias.

El comunicado fue suscrito por el Dr. John Cruceta, en representación de la Secretaría de Médicos Pasantes del Colegio Médico Dominicano.

Lo que dice el Ministerio Público

El Ministerio Público informó que en el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se lleva contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas cinco mujeres este viernes, incluyendo cuatro profesionales de la medicina y una alcalde pedánea del municipio Esperanza.

Las detenciones se produjeron en la sede de la Fiscalía de Valverde, con orden judicial, tras la obtención de evidencias que las vinculan a los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en registros de defunción.

De acuerdo con el Ministerio Público, Mendoza es señalado como el principal responsable y cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, con un proceso ya declarado complejo. Se le acusa de falsificar y usar fraudulentamente documentos públicos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con lo cual buscaba perjudicar a personas en condición de vulnerabilidad económica que previamente habían recibido préstamos de su parte.

Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, están a cargo del proceso, que cuenta además con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.

El grupo es imputado de violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.