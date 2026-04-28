Regularización en España: ¿cuántos menores migrantes serían beneficiados con la medida?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno español ha puesto en marcha podría beneficiar a cerca de 200.000 menores de edad, señaló este martes el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, quien ratificó que su organización es "claramente" favorable a la medida.

En declaraciones a EFE en Madrid, Vera recordó que se trata de un proceso que reconoce derechos y que dará "certidumbre" a muchas personas.

Con la mirada puesta en los menores, Vera hizo hincapié en que la regularización garantiza el acceso a la educación y a la salud y, en parte, reduce la precariedad laboral que puedan sufrir los progenitores.

El Gobierno español aprobó el pasado día 14 de abril el decreto sobre el proceso de regularización, con la que prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes que viven en el país sin muchos de sus derechos reconocidos.

La medida está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Esta regularización cuenta con el apoyo de la iglesia católica y de la patronal, pero están en contra de ella el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

Más de 130.000 personas migrantes solicitaron la regularización en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.