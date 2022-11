¿Puede Claude Joseph ser el próximo presidente de Haití? Periodista haitiana responde

Consultada en el programa matutino “Uno + Uno” sobre las posibilidades que tendría el excanciller haitiano, Claude Joseph de dirigir es nación caribeña, la periodista y activista de los derechos humanos, Colette Lespinasse, señaló que solo lo ha visto por televisión y que no tendría “buena fama”.

“Lo he visto por televisión, conozco su nombre porque él era primer ministro y después canciller (…) Pero en Haití no es un señor que tiene buena fama realmente”, dijo.

Agregó que Joseph fundó recientemente un partido político pero que hasta el momento no se le vislumbra con esa posibilidad de poder acceder al poder de Haití.

“Él (Claude Joseph) acaba de fundar su partido político, pero hasta ahora no lo veo que tiene un poder real en Haití”, refirió Lespinasse.

La activista de los derechos humanos, abogó por el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y Haití.

“Sin embargo yo pienso que en lo que tiene que ver con las relaciones dominico haitianas, siempre hay que hablar para la justicia, pero las buenas relaciones también entre los dos países”, puntualizó.

Director de migración advierte que las deportaciones de haitianos no se detendrán.

Sobre las deportaciones

Tras el incremento de las deportaciones de extranjeros ilegales por parte de la Dirección General de Migración (DGM), la periodista y activista de los derechos humanos, Colette Lespinasse, calificó de incorrecta la forma en que se aborda esta situación.

“Yo pienso que es una mala manera de abordar ese problema, yo he estado trabajando en una organización de acogida a repatriados, más de quince años he visto tantas deportaciones que se han hecho desde aquí, con mucho dolor, violaciones de derechos humanos y no he visto en ninguna la solución”, dijo Lespinasse.

Expresó además que las deportaciones de ciudadanos haitianos son aprovechadas por personas para la promoción del odio entre ambas naciones, al tiempo de indicar que esto pone a sufrir a la gente.

“Lo único que eso hace es hacer sufrir a mucha gente que pierden todo lo que tenía en un solo momento y gente que aprovecha para promover el odio entre los dos países”, indicó.

Entrevistada en el programa matutino “Uno + Uno”, Colette Lespinasse cuestionó que el incremento de las deportaciones de haitianos en República Dominicana se esté ejecutando en un momento “difícil” para Haití.

“Como vecinos yo pienso que tendríamos otras maneras de enfrentar una situación así, y eso duele mucho porque lo que está ocurriendo ahora es un momento muy difícil para el pueblo haitiano. Somos vecinos, porque hacerlo así, que lastima eso realmente no es la solución”, puntualizó la periodista haitiana.