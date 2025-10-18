¿Quién es Mons. Carlos Tomás Morel, el nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo?

¿Quién es Mons. Carlos Tomás Morel, el nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo?

Este sábado, el papa León XIV designó a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión. Hasta ahora, el religioso se desempeñaba como obispo de La Vega desde el 7 de diciembre de 2024.

Aquí te contamos quién es y cuál ha sido su trayectoria.

Formación y ordenación

Diplán realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA) y fue ordenado sacerdote el 24 de junio del 2000. En 2001 cursó un programa de Pastoral Vocacional en Colombia y, en 2007, obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma.

Trayectoria en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros

A lo largo de su carrera, Monseñor Diplán ha ocupado diversos cargos en la Arquidiócesis de Santiago: fue vicerrector y rector del Propedéutico y Filosofado San Pío X, encargado de la Obra Arquidiocesana de las Vocaciones, profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), director de la Escuela de Diáconos Permanentes San Esteban y miembro del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral y del Tribunal Eclesiástico.

También se desempeñó como administrador de las parroquias Santa Ana y San Mateo, vicario episcopal para el clero y vicario de la Parroquia Catedral Santiago el Mayor.

Ascenso al episcopado

Fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros el 25 de febrero de 2017 por Mons. Rafael Leónidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona. Luego, el 2 de diciembre de 2023 fue nombrado administrador apostólico de La Vega, y el 18 de octubre de 2024 asumió como obispo de esta circunscripción.

