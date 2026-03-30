Defensor del pueblo valora suspensión del coronel Fausto Madé Ramírez por agresión a una joven

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El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, valoró como positiva la suspensión del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por agredir físicamente a una joven en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

"Nosotros somos ciudadanos dominicanos. Ellos, como parte de un componente y nosotros desde el punto de vista civil. Por lo tanto, todos somos dominicanos. Aquí lo importante es, también, el respeto a la autoridad, y que la autoridad se dé a respetar con un trato digno, respetando la Constitución y los derechos fundamentales", dijo Ulloa en conversación con el periódico Hoy.

Policía Nacional

Más temprano, la Policía Nacional informó que los organismos de control interno de la institución investigan el accionar de un oficial superior que se observa agredir a una dama, en un hecho registrado en video y publicado en redes sociales.

El oficial investigado fue suspendido en funciones hasta tanto se concluya la investigación y se ofrecen los resultados del caso.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que el hecho es “inaceptable y reprobable”, al tiempo que precisó que los organismos de control interno, incluyendo la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos, quienes han asumido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y rendir un informe con las recomendaciones disciplinarias correspondientes.

Pesqueira reiteró que este tipo de acciones se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer, y aseguró que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.