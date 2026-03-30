Mirna Ortiz asegura actuación del fiscal Aurelio Valdez no define la de los demás fiscales

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La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo este lunes que el Ministerio Público no tolerará actos reñidos con la ley, y en ese sentido, llamó a la ciudadanía a siempre denunciar cualquier acto que se cometa contra el patrimonio público.

“Lo más importante que tenemos que agregar en este sentido, es el hecho que desde el Ministerio Público no se va a tolerar ningún tipo de conductas que sean reñidas con la ley”, enfatizó Ortiz al responder preguntas de la prensa sobre el proceso abierto contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación.

Sobre ese proceso, dijo “que es un caso particular de una persona que no define para nada la actuación de hombres y mujeres que día con día se levantan a trabajar con vocación, con la esperanza de construir una mejor sociedad para la República Dominicana”.

En torno a preguntas de la prensa sobre los casos en los que ha trabajado el fiscal, dijo que los mismos siguen su curso normal. “Como ustedes (los periodistas) podrán notar, ningún fiscal lleva un caso de manera particular o aislada, los casos todos se trabajan en grupo o equipo de fiscales, Fuerza de Tarea, y todos los fiscales tienen igual conocimiento del caso y dominio del caso, por tanto, no hay ningún peligro, en ningún tipo de investigación que esté en curso”.

Llamó a los ciudadanos a denunciar. “Lo que sí instamos a todo ciudadano, toda persona que tenga conocimiento de un acto reñido con la ley, realizado por un funcionario público, sea en la institución que sea, que denuncie, porque esa es la única forma en que podremos eliminar todo acto de corrupción que riñe contra el patrimonio público y con el buen nombre de la República Dominicana”, insistió.

Ortiz produjo sus declaraciones al ser abordada por periodistas de diferentes medios de comunicación durante un receso de la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional contra los procesados por corrupción administrativa Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Cananaán y compartes.

El Ministerio Público solicitó el domingo contra Valdez Alcántara la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción.