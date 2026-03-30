Joven agredida por el coronel Fausto Madé: "Cómo uno pasa de ser feliz a ser humillada ante la sociedad"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La joven agredida por el coronel Fausto Madé Ramírez reaccionó luego de la acción del uniformado el pasado domingo en la noche en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

En varias publicaciones en sus redes sociales, la dama aseguró que los policías que accionaron en el lugar, junto al alto oficial, habrían rayado una yipeta en la que ella y otros jóvenes se desplazaban.

"Ustedes están para proteger", le manifestó a Madé Ramírez previo a la agresión.

A través de un video, la joven, de la que este medio se reserva su nombre por respeto a su dignidad y a su familia, manifestó refiriéndose al agente: "Dios mío, cómo uno pasa de ser feliz a ser humillada ante la sociedad, y las personas que tienen que cuidar a un ciudadano y más si es un hombre".

La dama aseguró que no había hecho nada que supuestamente motivara al coronel Madé Ramírez a actuar de esa manera.

En un video publicado en las redes sociales se puede ver cómo el agente toma a la joven por los cabellos y la sacude violentamente en varias ocasiones.