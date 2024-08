RD importa 52,410 TM productos pesqueros

En 2023, República Dominicana importó 52,410.90 toneladas métricas de productos pesqueros por un valor RD$14,651,983,161.09, incluyendo la mercancía en puerto y el advalorem de un 20 por ciento.

Así lo informó ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Acuacultores, Carlos Mena, al dar una charla en el IV Congreso de Sostenibilidad Alimentaria de Pescado Fresco, sobre el Mercado de Productos Acuícolas Tropicales en el país, realizado en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

Dijo además, que la producción nacional estimada de productos pesqueros de origen silvestre, asciende a 13,575 toneladas métricas y tiene un valor de RD$3,000 millones, según el Plan Estratégico Institucional 2021-2024, del Consejo Dominicano de Pesca (Codopesca).

Indicó que la mayor cantidad de productos pesqueros importados viene de países con los cuales nuestro país no tiene tratados de libre comercio.

Agregó que el valor de las importaciones corresponde al valor CFR+el Advalorem de un 20%, hay otros costos adicionales, dependiendo del producto pesquero, como el ITBIS a los camarones, a la tilapia y al basa, el impuesto cobrado por Codopesca, los cargos por inspección cargados por Codopesca y el Mispas, el costo de transporte, servicios aduanales y alquiler de furgón por uso adicional a lo establecido.

Mena precisó que el mercado de productos pesqueros de cualquier país, está compuesto por los productos pesqueros importados (de origen acuícola y silvestre), la producción nacional de productos acuícolas y la pesca silvestre.

Explicó que por el clima, con algunas excepciones, en la República Dominicana solo se producen productos acuícolas de especies tropicales.

Agregó que en el país solo se producen las especies de origen tropical, como Camarón Vannamei, Tilapia y Basa.

Aclaró que “en las declaraciones aduanales no se están utilizando apropiadamente los códigos arancelarios disponibles y no se utiliza la disponibilidad internacional de crear nuevos. Por tal razón, en las estadísticas dadas por la Dirección General de Aduanas, no se pueden distinguir con precisión los volúmenes exactos de las diferentes presentaciones de productos”.

Recordó que este país importa una gran variedad de productos pesqueros, muchos de origen de la pesca silvestre y de la acuicultura de países que no son tropicales.