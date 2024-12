La comunidad de OnlyFans y otros sectores relacionados con el trabajo sexual han reaccionado de manera diversa al reciente reto viral de Lily Phillips, una creadora de contenido de 23 años que documentó cómo logró tener relaciones sexuales con 100 hombres en un solo día.

Este reto, que fue planeado durante meses y ejecutado el 18 de noviembre de 2024, forma parte de un video disponible en su perfil de OnlyFans y fue objeto de un documental producido por el creador de contenido Josh Pieters.

Al difundirse el resultado de la maratón sexual de la joven, resurgió el debate sobre la autonomía, los riesgos y los límites en la industria del contenido para adultos.

Para Sage, una de las fortalezas de la producción es cómo se visibiliza el trabajo logístico detrás de un proyecto de esta magnitud. “Cualquier trabajadora sexual puede decirte que simplemente conseguir que 100 hombres suban su documentación para el proceso de selección es un trabajo en sí mismo”, escribió en su artículo.

Además, notó que el documental muestra a Phillips como una mujer de negocios exitosa y organizada, algo que a menudo se pasa por alto en el discurso sobre las trabajadoras sexuales.

Sin embargo, Sage también señala que Phillips tomó decisiones poco comunes y arriesgadas para su rubro. En el documental, se menciona que no exigió pruebas de ETS a través de sistemas estandarizados como el PASS utilizado en Estados Unidos, priorizando a quienes presentaban documentación propia.

Además, se usaron condones solo para sexo vaginal, pero no para sexo oral, y la ubicación elegida fue un Airbnb, algo que podría acarrearle consecuencias legales. “Esto revela su juventud e inexperiencia, y lo que ocurre cuando los creadores de contenido ignoran décadas de prueba y error que han establecido estándares en industrias reguladas”, observó la columnista.

Por su parte, Kassidie Kosa, también creadora de OnlyFans, criticó duramente el reto de Phillips, calificándolo como peligroso y un mal ejemplo para otras mujeres en la industria.

“Envía un mensaje equivocado al normalizar comportamientos extremos que pueden considerarse autolesivos”, declaró Kosa en una entrevista publicada por el Daily Mail. Aunque no todos los creadores comparten esta opinión, el comentario refleja una preocupación generalizada sobre los límites del contenido que se produce en plataformas como OnlyFans.

“Respeto totalmente que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pero este tipo de comportamiento no es sostenible ni saludable a largo plazo”, argumentó.

Kosa además coincidió en que Lily se expuso a riesgos físicos en su desafío. “[Para filmar algo así, hay que asegurarse de contar con la seguridad y las garantías adecuadas. Parece como si todo se hubiera dejado en manos de Lily para que se las arreglara sola, lo cual, si ese es el caso, es un gran fracaso por parte de su equipo desde el punto de vista organizativo”.

El documental incluye momentos en los que Phillips reflexiona sobre la experiencia, incluyendo un segmento que ha generado una ola de críticas en redes sociales. Entre lágrimas, Phillips declara: “No sé si recomendaría [tener sexo con 100 hombres en un día]”. Cuando Pieters le pregunta si ha tenido tiempo para procesar lo vivido, ella responde: “Todavía no, pero no olvidaré este día”.

El caso de Phillips es sólo uno de varios retos extremos que han surgido en plataformas como OnlyFans, donde los creadores compiten por destacarse en un mercado saturado.

La cultura de las redes sociales y el contenido viral han fomentado un aumento de solicitudes poco convencionales por parte de los suscriptores. Algunas de esas fantasías lidian con el abuso. “Uno me pidió arrastrarme por el suelo pidiendo ayuda como si me hubieran violado”, alertó una creadora de OnlyFans en declaraciones a The Sun.

“Estos hombres me pedían que hiciera las cosas más repugnantes, e incluso me preguntaron si fingiría tener relaciones sexuales con mi perro”, explicó disgustada. “Uno de estos hombres incluso tenía fantasías serias con el abuso infantil”.

Si bien es cierto que OnlyFans tiene reglas para el contenido comercializado y “tolerancia cero a material de abuso sexual”, el informe de The Sun expone que los filtros tienen vulnerabilidades.

Por otro lado, Phillips ya ha anunciado un nuevo reto aún más ambicioso: tener relaciones sexuales con 1,000 hombres en 24 horas, un intento de romper el récord establecido por Lisa Sparks en 2004.