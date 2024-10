Recluso de la cárcel 15 de Azua pidió hablar con la prensa: «No me van a matar así»

Maikol Deivy Ramírez (Yembron), el recluso que ayer mantuvo secuestrados por varias horas al comandante de la cárcel 15 de Azua, coronel Ricardo Bidó, y a un agente penitenciario, estaba consciente de que su vida corría peligro. Por esta razón, antes de ser abatido, exigió la presencia de la prensa como parte de las negociaciones con la Policía Nacional para liberar a los rehenes.

Esto se puede escuchar en un video compartido en redes sociales, donde el interno de 38 años, además, pide al comandante aclarar que la herida que presentaba fue autoinfligida durante un forcejeo.

«Me van a matar, sí. No me van a matar así, así no. Vamos a salir con los periodistas y de todo, para que estén claros. Yo quiero irme», expresó Ramírez.

Ramírez cumplía una condena de 20 años por varios crímenes, incluyendo la muerte de un agente policial, de los cuales ya había cumplido 14 años.

Su cuerpo fue trasladado por una patrulla policial al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del Hospital Regional Taiwán, en Azua.

Sobre el Coronel Bidó

Según informó hoy la Policía Nacional, el director de seguridad del recinto penitenciario del 15 de Azua recibe atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL), donde fue trasladado para tratar varias heridas de bala que le ocasionó «Yembron» cuando lo mantuvo como rehén.

«El coronel Bidó presenta una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la cara externa del muslo izquierdo y orificio de salida en la cara interna del mismo muslo. Asimismo, tiene una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la cara medial del muslo izquierdo y orificio de salida en la cara posterior del mismo lado. Además, presenta una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región lumbar sin orificio de salida«, se lee en un comunicado de prensa.

Coronel Ricardo Bidó

Investigación

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que se investigan las circunstancias del incidente, así como la forma en que el recluso consiguió el arma de fuego.

Garantizó que ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

