Reforma a Constitución requiere de consensos

El Gobierno está improvisando con la Reforma Constitucional al tratar de avanzar sin una planificación previa y sin intenciones de implicar a la sociedad en el proceso, según expresó ayer el diputado Danilo Díaz previo a su participación en la reunión de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto.

Díaz destacó que la socialización y el consenso de estas iniciativas son vitales para tocar la Constitución en un ámbito tan amplio como el que pretende el presidente Luis Abinader.

Sin embargo, Díaz señaló que hasta el momento no se han utilizado mecanismos esenciales como la consulta al Consejo Económico y Social (CES).

Puede leer: ¡Atención empleados públicos! MAP afirma que no habrá desvinculaciones inmediatas

“El Gobierno quiere unilateralmente, en base a un capricho, querer reformar la Constitución y esa es la gran preocupación que tenemos porque no vemos que haya un fundamento y que esto haya sido suficientemente socializado”, expresó ayer el diputado del Partido de la Liberación Dominicana.

En la misma línea, el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, también se pronunció en contra de las modificaciones a la Constitución y advirtió que terminará siendo una imposición en la que el PRM impondrá su opinión sin importar que la oposición se encuentre en contra y que el pueblo no haya tenido participación.

Además, señaló que incluso dentro del mismo partido de gobierno no existe un consenso unificado sobre las reformas .

“Parecería que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Abinader -en sí la voluntad de una sola persona- se le va a imponer a todo el país porque esta reforma no ha tenido consenso, no se consultó al Consejo Económico Social, vieron la semana pasada que sometimos que se vaya a vistas públicas y ellos nos tumbaron la votación y no quieren vistas públicas y no van a hacer una ley de referéndum como establece la Constitución, lo que viola el procedimiento de modificación constitucional”, dijo el diputado.