Resalta importancia de un riguroso sistema de control riesgos banca

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó la importancia que las entidades supervisadas sigan avanzando hacia la actualización de sus sistemas de control de riesgos, adaptándose a los estándares internacionales de gestión, como Basilea y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De acuerdo con el funcionario, la adopción de estos estándares es una consecuencia natural de la evolución del sistema financiero. Precisó que debe abrazarse como norte, no solo como una directriz o recomendación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos convencidos de que los bancos de hoy día -sobre todo los más grandes- no están expuestos únicamente al riesgo de crédito. No son bancos de 1988 ni de 2002. Por ende, si el sistema financiero de hoy no es el mismo que hace 20 o 40 años, entonces la regulación tampoco debe ser la misma”, expresó durante el discurso de clausura de la II Jornada Anual de Gestión de Riesgos, organizada por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana.

Enfatizó que el sistema dominicano tiene la oportunidad de actualizar su marco prudencial y financiero (contable), de manera que se incluyan los cargos de capital para mayor absorción de pérdidas de riesgos y que se consideren otras formas de riesgo.

Agregó que la coyuntura actual, debido a la elevada solvencia y la estabilidad del sistema, es propicia para realizar los ajustes necesarios en este campo.

Explicó que el establecimiento de estas buenas prácticas incide en la resiliencia del sistema financiero y en un adecuado manejo del capital, garantizando la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

