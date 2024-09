Ricardo Ravelo: Licey trabaja con un presupuesto sobre los 250 millones  

Ricardo Ravelo es un presidente atípico. Habla las cosas como son y no tiene “pelos en la lengua” para tratar cualquier tema.

El presidente de los bicampeones nacionales, Tigres del Licey, reveló al programa Diamante Deportivo que el conjunto azul trabaja con un presupuesto que oscila de más de 250 millones de pesos.

“Ufff…mucho más que eso, pero déjalo ahí”, dijo Ravelo al ser cuestionado sobre la nómina del equipo azul.

“El presupuesto (200 millones) claro, muchísimo más que eso”, dijo Ravelo. “Nunca me gusta hablar de números, pero eso es muchísimo más. Estoy loco por un día decirlo, para que el público sepa lo que cuesta este evento”.

Añadió nuevamente “más que eso (250 millones), mucho más, pero déjalo, ufff…”.

Los Tigres han ganado los últimos dos eventos de manera seguida. Los torneos 2022-23 y 2023-24. Buscan ser tricampeones para el torneo que tiene previsto iniciar el próximo 16 de octubre.

El último club en ganar tres coronas seguidas fue Águilas Cibaeñas a fines de los 90. Ganaron en 1995-96; 96-97; y 97-98.

“Sería increíble buscar una tercera corona. Estamos trabajando, estamos invirtiendo para ello”, sostuvo Ravelo, quien asintió con la frase “en el Licey la cartera está abierta, porque no escatimamos esfuerzo, ni físico ni mental, ni económico”.

Aclaró que la agencia libre adultera el presupuesto, al igual que otros equipos, sin embargo, “siempre tenemos para pagarle a los peloteros 15 y 30”.

Dijo que ya el Licey está vendiendo sus abonos y que para la temporada 2024-25 el sistema de boletería y ventanilla seguirá trabajando normal. “Dolores de cabeza masivo no lo van a tener los fanáticos, ahora siempre hay problemas aislados. El problema más grande de nosotros es que no cumplimos con los abonados porque imprimimos las boletas muy tarde por el tema del calendario que fue entregado tarde por la serie en New York (Titanes del Caribe)”.

Hablando de la Serie Titanes del Caribe, dijo que ya espera que se firme el acuerdo para la serie a jugarse en New York del 8 al 10 de noviembre.

Confirmó que Licey no estará en esa serie para el 2025 y que jugarán Águilas y Gigantes del Cibao.

Adelantó que Licey es una marca muy apetecible y que hay promotores que han pedido al Licey que juegue en otros países y ciudades, como Venezuela, Puerto Rico, Boston y Miami.

Confirmó que Licey no jugará en Caracas, Venezuela, por temas políticos. Se iba a jugar una serie en octubre entre Licey, un equipo Venezuela, uno de Puerto Rico y de Japón, el Japan Breeze.