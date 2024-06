Rosalía habría lanzado ‘pulla’ a Karol G por su nuevo sencillo musical

La española compartió un carrete de fotografías en sus redes sociales y una postal en especial llamó la atenciónpor el pie de foto: ‘Despechá’

No paran las acusaciones de plagio en contra de Karol G, después de haber estrenado su sencillo Si antes te hubiera conocido. Inicialmente, los seguidores de Shakira afirmaron que la intérprete antioqueña se habría copiado de la barranquillera, ya que el tema suena muy parecido a los acordes que emplea el tema Addicted to you, que la expareja de Piqué dedicó al español cuando iniciaban su relación.

Ahora, el turno habría sido para Rosalía, puesto que algunos internautas afirmaron que la Bichota se habría apropiado del tema Despechá de la española, que también guardaría algunas similitudes al tema que estrenó recientemente la paisa. Y es que para algunos seguidores de la artista que ha interpretado temas como Con altura y Bizcochito, aunque la letra no tiene ningún parecido si guardaría similitudes en los ritmos que utiliza.

Pero ahí no para la polémica con las artistas, ya que la cantante española publicó un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram con la canción de fondo “Despechá”. En esta serie de postales, llamó la atención una en especial en la que La Rosalía aparece haciendo un gesto con sus manos hacia la cámara, lo que fue interpretado por muchos como una indirecta a la colombiana que se encuentra realizando su gira Mañana será bonito Tour por Europa y que llegará en los próximos días a España.

En la publicación de la española, hubo quienes salieron en defensa de la artista antioqueña, ya que mencionaron que si bien hay cosas que aparentemente podrían estar inventadas en la música, el ritmo de merengue es algo que ya se encuentra en diferentes composiciones y no necesariamente incurre en un tipo de copia o plagio. Sin embargo, también existen comentarios de apoyo hacia La Rosalía, pues afirman que cada una guarda un estilo musical propio y no tendrían por qué existir este tipo de celos entre seguidores.

Algunos de los comentarios que destacan en la publicación de la española son: “Recomiendo ser latina para hacer merengue, bai”; “Despechá es Despechá y no lo discuto con nadie”; “las dos tienes canciones muy buenas, el ritmo es parecido, pero la letra nada tiene que ver con la otra”; “baby no me llames, que yo estoy ocupá haciendo hits”; “la verdad es que las dos tienen su estilo y no tendrían por qué existir estas discusiones”, entre otros.

Por otro lado, la española aparece en otra de las publicaciones en Instagram con unos audífonos puestos y sus ojos haciendo un gesto de desagrado, lo que fue interpretado por los internautas como indirecta por el tema que entregó la antioqueña.

Otro de los argumentos que han entregado los seguidores de Karol G como diferencia a la canción entregada por Rosalía en julio de 2022, tiene que ver con la duración de la canción y que al final, la paisa entrega un acompañamiento en coro con el público que formó parte del clip, teniendo una brecha diferente.

No es la primera vez que acusan a Karol G de copiar a La Rosalía

En junio de 2021, en redes sociales surgieron diversas teorías en torno a la relación entre las artistas debido a ciertas similitudes que existió con las canciones Tusa y Con altura, en lo que se refiere a tipo de letra en las introducciones de los videos cómo algunos movimientos que hace la colombiana en el clip con sus manos.

Asimismo, Karol G recordó en su momento en una entrevista con La W que ha tenido la oportunidad de interactuar con Rosalía en el pasado y la define como una artista muy integral. “La admiro muchísimo, (…) siento que es algo más que la gente creó y ha cogido fuerza (…) creo que su música es increíble, tiene un concepto demasiado claro y definido, una artista muy completa”.

