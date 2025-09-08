Santo Domingo Este y las áreas verdes

Santo Domingo Este y las áreas verdes

Bienvenido Montilla

El vertiginoso crecimiento urbanístico de este pujante municipio amerita pensar sobre el peligro de convertirse en una jungla de varillas y cemento sin la debida protección y siembra de áreas verdes que permitan una vida saludable amigable con el clima, que mitiguen el sofocante calor, limpien el aire y oferten espacios de recreación y esparcimiento.

La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 m2 de áreas verdes por habitante y que a 300 metros de una residencia haya una zona verde.

La alcaldía de Santo Domingo Este debería conservar los humedales del Ozama, los manantiales del Cachón de la Rubia, el Parque del Este y el Parque Nacional Los 3 Ojos.

Leer: Agricultura a la defensiva

Concomitantemente, arborizar la isleta de 5.30 metros de ancho en los largos 14 kilómetros de la avenida Ecológica y los márgenes de la nueva avenida Freddy Beras Goico, ahora.

