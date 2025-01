Selena Gómez: un duro viaje a través de la bipolaridad, la depresión y los pensamientos suicidas

Selena Gomez, quien recientemente ha dado mucho de qué hablar por su participación en Emilia Pérez, ha cosechado varios éxitos tanto en la música como en la actuación.

Sin embargo, la fama le ha traído varias complicaciones en su salud. En una entrevista con la revista Rolling Stone de 2022, la cantante compartió algunos detalles íntimos sobre su salud mental, sus altibajos emocionales y su proceso de recuperación, marcados por años de tratamiento y autodescubrimiento.

Puede leer: Karol G lanza mercancía para apoyar a afectados por incendio en California

En dicha conversación, la famosa admitió que desde que cumplió 20 años “todo empezó a oscurecerse realmente” y estuvo en cuatro centros de rehabilitación mental.

La actriz contó que la situación inició con cambios de ánimo repentinos, los cuales podían durar semanas o meses y se caracterizaban por episodios de insomnio extremo y comportamientos impulsivos, como el deseo de comprar autos para todos los que conocía.

Sin embargo, esos momentos de euforia solían dar paso a períodos de profunda depresión y aislamiento, en los que no podía levantarse de la cama ni bajar escaleras sin quedarse sin aliento.

“Empecé a sentir que no tenía el control de lo que estaba sintiendo, ya fuera realmente bueno o realmente malo. Comenzaba con depresión, luego pasaba al aislamiento. Después era simplemente que no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me querían, pero ninguno de nosotros sabía lo que era”, expresó.

Asimismo, Selena Gomez explicó que sintió como si hubiera tocado fondo y varios pensamientos sobre el suicidio la invadieron. Aunque, ella dejó en claro que nunca intentó quitarse la vida, reconoció haber considerado esa posibilidad durante años: “Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí”, dijo.

Por si fuera poco, la actriz señaló que mientras luchaba por encontrar una voz artística auténtica e intentaba dejar atrás su imagen asociada a Disney y adaptarse al crecimiento de sus seguidores, también enfrentaba conflictos internos por no cumplir las expectativas que tenía para su vida personal.