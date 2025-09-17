Shohei Ohtani, el primer jugador en el ‘Club de los 50-50’ en las Grandes Ligas

  • INFOBAE
Shohei Ohtani, el primer jugador en el ‘Club de los 50-50’ en las Grandes Ligas

El japonés Shohei Ohtani disparó tres cuadrangulares este jueves y se robó dos bases para convertirse en el primer jugador en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en lograr una temporada de 50 o más jonrones y 50 o más bases robadas.

Ohtani inauguró el ‘Club de los 50-50’ y logró el hito en una jornada en la que en seis visitas al plato remolcó siete carreras para comandar la paliza 4-20 de los Dodgers de Los Ángeles ante los Marlins de Miami.

El japonés inició el encuentro con un doble en la primera entrada y se robó la tercera base para completar las 50 estafas en la temporada.

Con las 50 bases robadas en su cuenta, Ohtani castigó al dominicano George Soriano con un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, que lo puso a un vuelacerca de la marca.

Ohtani alcanzó el registro en la séptima entrada cuando despachó la pelota del parque, por encima de la pared del jardín izquierdo, con un compañero en circulación frente a los envíos del relevista Mike Baumann.

El japonés, quien previamente se había robado su segunda almohadilla del juego y la 51 de la temporada, volvió a destacar en el noveno capítulo ante el utility dominicano Vidal Bruján, quien estaba lanzando por los Marlins.

Con este tercer vuelacercas, productor de tres anotaciones, Ohtani llegó a 51 cuadrangulares y estableció la marca de 51 en jonrones y en bases robadas.

Además de crear el club de 50 o más jonrones y 50 o más bases robadas, Ohtani estableció una nueva marca de cuadrangulares para los Dodgers, dejando atrás el récord anterior, que estaba en manos del dominicano Adríán Beltré, quien disparó 48 vuelacercas en la temporada de 2004.

Tras firmar un contrato récord en el deporte, de 10 años y 700 millones de dólares antes del inicio de la temporada, Ohtani ha demostrado lo mejor de su juego en Los Ángeles, en una campaña en la que parece llevar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el bolsillo y con la primera postemporada de su carrera que lo espera a la vuelta de la esquina.

Shohei Ohtani consigue el hit número 1.000 de su carrera y poncha 8

INFOBAE

INFOBAE

Medio digital de Argentina.

Publicaciones Relacionadas

Shohei Ohtani, el primer jugador en el ‘Club de los 50-50’ en las Grandes Ligas
Shohei Ohtani, el primer jugador en el ‘Club de los 50-50’ en las Grandes Ligas
17 septiembre, 2025
¡Cal Raleigh! Ganó el Derby de Jonrones
¡Cal Raleigh! Ganó el Derby de Jonrones
15 julio, 2025
Shohei Ohtani brilla en su cumpleaños con excelente apertura ante los Astros
Shohei Ohtani brilla en su cumpleaños con excelente apertura ante los Astros
6 julio, 2025
José Ramírez supera a George Bell en jonrones de por vida
José Ramírez supera a George Bell en jonrones de por vida
3 junio, 2025
Jasson Domínguez se une a peloteros dominicanos con 3 jonrones en un juego
Jasson Domínguez se une a peloteros dominicanos con 3 jonrones en un juego
13 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La cura de Josell, tremendo

La cura de Josell, tremendo

Patria Soñada

Patria Soñada

Lo que dije en la Casa Blanca

Lo que dije en la Casa Blanca

Reforma para qué

Reforma para qué

Dos días donde brillaron las mujeres de RD

Dos días donde brillaron las mujeres de RD

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo