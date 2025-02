Soltero en San Valentín, ¿ventaja o desventaja?

Cada 14 de febrero, Día de San Valentín, el mundo se tiñe de rojo y rosa. Las calles se llenan de flores, cenas románticas y promesas de amor eterno.

Pero, ¿qué pasa con quiénes no tienen pareja? ¿Es realmente una desventaja estar soltero en San Valentín?

Ciudadanos consultados por el Hoy Digital tienen posiciones encontradas sobre si esto es una ventaja o una desventaja.

Personas hablan cómo pasarán San Valentín

Soltería en San Valentín: Libertad y consentimiento propio

Para algunos, estar soltero en San Valentín es la mejor opción, ya que encuentran en la soltería una verdadera libertad.

«Me siento liberada», expresa alguien que ve en la independencia como un alivio.

«En esta época si no tienes pareja hay varias personas con quien compartir», agregó Sofía Martínez.

«Si estás soltera, puedes hacer lo que quieras sin rendirle cuentas a nadie», manifestó Ana Gutiérrez.

De hecho, muchas personas sin pareja aprovechan el día para consentirse, ya sea con un regalo especial, una salida con amigos o simplemente disfrutando de un momento de tranquilidad.

La soltería en San Valentín puede ser amarga y nostálgica

Otros sostienen que la soltería puede ser amarga y llena de recuerdos nostálgicos, ya que las redes sociales bombardean con imágenes de parejas felices, lo que puede generar sentimientos de soledad o presión social.

«No hay ventajas de estar soltera, uno se siente amargado todo el tiempo», dice Mariana Asunción.

«No hay ninguna ventaja en estar soltero, es bueno tener una pareja y compartir con ella», añadió Samantha Bello.

En este sentido, también hay quienes desaconsejan las rupturas cercanas al 14 de febrero: «No le recomiendo a nadie que se deje de su pareja en estas fechas, eso duele mucho», indicó Marciano Pérez.

«Cuando tenía pareja, me regalaban muchas cosas», comparte otra persona, resaltando los obsequios como un atractivo de estar en pareja.

Las expertas hablan

Expertas hablan sobre la soltería en San Valentín

La terapeuta de pareja y sexóloga Ana Simó recordó que no todas las personas sienten la necesidad de conmemorarlo.

Simó explicó que hay quienes nunca han celebrado el Día del Amor y la Amistad porque no le encuentran un verdadero motivo y eso es completamente válido.

«Es parte de la vida. Hay gente que dice que es un tema comercial y que no tiene que esperar ese día para expresar lo que siente, y eso está bien», afirmó.

Ana Simó habla sobre la soltería en San Valentín

Sin embargo, la también directora del Centro Vida y Familia destacó que para algunas personas esta fecha puede generar una sensación de presión y hacerles sentir más el peso de la soltería.

En un entorno donde las redes sociales muestran constantemente muestras de afecto y regalos, muchas personas pueden llegar a cuestionarse su estado sentimental.

Ante esto, Simó enfatizó la importancia de tomar decisiones desde el bienestar personal y no por presión social.

«Lo importante es cómo tú te sientas, qué sentido le das tú a tu vida. No puedes andar con alguien que sabes que no es lo mejor solo por una presión, por no estar solo ese día o para subir algo en las redes», señaló.

Siete ventajas de estar soltero en San Valentín

Mismo parecer tiene la también terapeuta sexual y ginecóloga, Lilliam Fondeur, quien reveló que dentro de las ventajas de estar solteros en esta época son:

1. Más salud y más felicidad

2. Libertad absoluta (¡Y nadie te revisa el celular!)

3. Tiempo para el autoconocimiento

4. Relaciones más auténticas y libres de presión

5. San Valentín libre de clichés y gastos absurdos

6. Cero dramas de pareja

7. Más tiempo para el amor propio (¡el verdadero amor!)

Tres desventajas de la soltería

Mientras que Virginia Pérez, terapeuta de parejas explicó que «no existe desventajas reales para las solteras en este día, va a depender mucho de la persona, la actitud y las expectativas que tenga en la vida.

Pero mostró algunos desventajas emocionales que pueden sentir algunas:

-Tener la sensación de no cumplir con los ideales relacionados con el Día de San Valentín.

-Sentir presión social que evocan sentimientos asociados con la depresión, la tristeza y la soledad.

-Cometer el error de ponerse en contacto unos días previos a la fecha con algún ex o algún enamorado que no le atrae lo suficiente solo por el hecho de no quedarse sola y así llenar requisitos sociales, familiares o vacíos asistenciales.

Las expertas invitan a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la compañía, recordando que la felicidad no depende de una fecha ni de una relación, sino del valor que cada persona le da a su propia vida.