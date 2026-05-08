Educación emocional: ¡una necesidad muy necesaria!

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Recientemente y por este mismo medio, el cientista social y destacado académico salcedense, José Daniel Toribio, alertó a las autoridades nacionales, para que, desde el Estado se diseñe algún tipo de estrategia tendente al reforzamiento de la educación de las emociones del pueblo dominicano.

Este es un grito de alerta al que nuestras autoridades deben de poner especial atención. En cada una de sus palabras se revela el deseo de un importante grueso poblacional, pues quiérase o no, nos sentimos atemorizados ante el giro que en materia de violencia ha venido tomando la sociedad dominicana.

Tanto el Presidente Luis Abinader, un hombre que se ha caracterizado por escuchar y tomar medidas que han beneficiado a las grandes mayorías, así como las autoridades del sector salud, deben tomar no solo el llamado de Toribio, sino el que y al igual que este, otras personalidades han venido haciendo por diferentes vías, las cuales preocupadas por el clima imperante se han constituido en voces que desde sus diferentes escenarios han observado lo que nosotros, y muchos de ustedes amables lectores, también observan.

Así como se han formado importantes estructuras que han dado los resultados para las que han sido creadas, también se hace necesario que se le de formación a lo que hemos denominado el Gabinete de la Educación Emocional, el cual bien podría aglutinar unas series de entidades gubernamentales y otras descentralizadas, para que asuman con propiedad el tema y a nuestra sociedad, les puedan llegar aditamentos que se puedan consumir para el bienestar de la tan necesaria salud mental.

La violencia que se observa y que ha degenerado en trágicos sucesos en casi todo el territorio nacional, es un tema que no se puede ver como algo simple y rutinario, ¡nooo!!!, debemos verlos como un terrible cáncer social que con cada minuto que pasa se convierte en una terrible amenaza colectiva, pues el mismo y aunque mucho no los están observando crece, crece y crece como los espaguetis aquellos.

Repetimos, el señor Presidente Luis Abinader se ha caracterizado por ser un hombre que escucha el sentir de los diferentes sectores nacionales. Entendemos que ahora no será la excepción, por lo que albergamos la esperanza de que el llamado de José Daniel se convierta en el punto de partida para que se establezcan acciones reales y sin poses, que tiendan a dejar los resultados esperados.

Si ahora se toman las medidas necesarias, las generaciones venideras se lo agradecerán, pues estamos totalmente convencidos, que estas van a redundar al saneamiento de una salud mental colectiva, pero si por el contrario no se toman acciones inteligentes, dentro de unos años podríamos parecernos a una de esas caníbales tribus, pero con saco y corbata.