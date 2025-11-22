De catalanes en Santiago: Cipriano Mallol, a 170 años de su muerte

Publicado por Edwin Espinal Hernandez Creado: Actualizado:

El 1 de noviembre de 1855, hace 170 años, murió en Santiago Cipriano Mallol, cuya tumba es la más antigua en el cementerio municipal de la calle 30 de Marzo de esa ciudad. Por la propia lápida de su tumba sabemos que nació en Canet -Canet de Mar, en la provincia de Barcelona-, el 6 de abril de 1795. Esta fecha permitió ubicar su acta de bautismo y el acta de matrimonio de sus padres. Fue bautizado como Cipriano Francisco Vicente el mismo día de su nacimiento en la parroquia Santos Pedro y Pablo de Canet. Sus padres fueron Joseph Mallol y Felicia Misser, quienes casaron en 1773 en Canet.

Julio Genaro Campillo Pérez dice que fue una “figura de relieve en el comercio de Santiago de los días de la ocupación haitiana y la primera república”. José Gabriel García dice que catalanes en Santiago reaccionaron inconformes ante la proclamación del Estado Independiente del Haití español hecha en 1821 por José Núñez de Cáceres, mientras que Jean Price-Mars coincide en afirmar que catalanes desconocieron la independencia efímera de Núñez de Cáceres y que favorecieron la ocupación haitiana con la firma del debatido llamamiento a Jean Pierre Boyer en el que habitantes de Santiago reclamaron su presencia. Si así fue, acaso Cipriano Mallol pudo contarse entre ellos, pues su hija Lorenza Mallol, procreada con Lorenza Matías, nació hacia 1819, ya que falleció en Santiago a la edad de 74 años en 1893.

Una primera presencia documentada suya son las cartas que Juan Curiel, corregidor o maire de la junta municipal de la común de Santiago, dirigió el 11 y 14 de marzo de 1844 al corregidor o maire de la junta municipal de la común de San José de Las Matas; Mallol formaba parte de la junta municipal de Santiago. En otra carta, fechada en Santiago el 21 de marzo de 1844, los delegados de la Junta Gubernativa Provisional de Santo Domingo, comunicaron a la municipalidad de San José de Las Matas la lista de ciudadanos que aportaron recursos a la causa de la independencia, entre los que figuró Mallol.

De sus hijos procreados con Juana Evangelista Olmeda tenemos los siguientes: Domingo, Francisco, José, Cipriano y Ana Rosa.

Domingo Mallol Olmeda tenía el rango de coronel en 1844, mismo escalafón con el que participó en la batalla de Beller en 1845. Fue regidor del ayuntamiento de Santiago (1848), comandante de armas de Santiago (1851, 1852 y 1855) y jefe superior militar y gobernador político de la provincia (1856). En 1857, junto a su cuñado el general José Desiderio Valverde y el general José María López encabezó la revolución contra el gobierno de Buenaventura Báez. Fue ministro de guerra del gobierno provisional de su cuñado y gobernador del Departamento de Santiago en 1858.

Casó con María Concepción Rodríguez y fue padre de Teolinda, Edelmira, Adelina, esposa de Miguel Morel; Concepción, esposa de José Antonio Ottenwalder Leman (Santiago, 1887); Fidelia, esposa de Wenceslao Guerrero Ceara (Santiago, 1872), y Domingo, esposo de Antonia Goiti (Puerto Plata, 1878).

De estos, Concepción Mallol Rodríguez y Antonio Ottenwalder fueron padres de Bienvenida (+Santiago, 1932), esposa de Pedro Manuel Hungría Alvarez (Santiago, 1911); Ángela Ramona (n. Santiago,1891), casada con Tulio Fernández; Gerarda Alicia (n. Santiago, 1894); Marcos Adolfo (Santiago, 1896-1925), María Lucila (n. Santiago,1900) y Ana María Concepción Leona Ottenwalder Mallol (n. Santiago, 1903). Concepción Ottenwalder Mallol, esposa de Mariano Heredia López, fue madre de Carmen Heredia de Guerrero, exministra de Cultura, y abuela del psiquiatra Héctor Guerrero Heredia.

De otra parte, Fidelia Mallol Rodríguez y Wenceslao Guerrero procrearon a Mercedes, Eladia, Rafael, Rosalía, Nércida, Elida y Wenceslao Guerrero Mallol (+1908).

Domingo Mallol Rodríguez, en ocasión de su matrimonio en 1878, legitimó dos hijas: Ercilia y Delia. Carlos Larrazábal Blanco cita otros hijos: Virgilio (n.1881-1962), esposo de Eva María Alfonseca Brea; Francisca Ricelia (1884-1974), cónyuge de Rodolfo Didiez; Ofelia, nacida en 1886, y Amado Domingo (1891-1974), casado con Marina Micaela Garrido.

Francisco Mallol Olmeda fue elector del colegio electoral de la provincia de Santiago (1853), miembro de la diputación provincial de Santiago (1854), juez del Tribunal de Comercio de Santiago (1858) y segundo oficial del Ministerio de Guerra del gobierno restaurador (1864). Casó con Luisa Viñals y entre sus hijas se contó a Juana Evangelista, Francisca Isabel y Felicia del Carmen Mallol Viñals.

José Mallol Olmeda (n. circa 1830) fue ascendido a capitán en 1856 y 1862 era teniente coronel. Participó en las batallas de Escalante y Sabana Larga. Casó con Julia Rodríguez Tapia. De sus hijos tenemos registrados a Ambrosina, quien casó con Carlos L. Simón Danguillecourt (Monte Cristi, 1884); Julio, quien casó con Ana Luisa Espín Canó (Monte Cristi, 1886), y Margarita Mallol Rodríguez, quien casó con Cristóbal Bory Cortiñas (Monte Cristi, 1890).

Cipriano Mallol Olmeda (n. circa 1830–Santiago 1885) favoreció económicamente la causa restauradora en 1864. Fue preceptor de instrucción pública en Santiago (1875).

Ana Rosa Mallol Olmeda (n. circa 1824 – Santiago, 1905) casó con José Desiderio Valverde (n. circa 1822- 1903). Procrearon a Ana Rita, esposa de Manuel García Cabral; José Cipriano, Emilio, esposo de Mónica Leyba; Manuel Desiderio, Julia Ercilia y José Desiderio Valverde Mallol. De Ana Rita Valverde Mallol descienden Ana Rita García Valverde, reina del carnaval de Santiago en 1911; Aníbal Campagna García, reconocido abogado santiaguero; Carmen (Carmenza) Torres García, esposa del abogado Federico C. Alvarez Morales; Pedro José Guzmán Valverde (Petruchi), profesional de la oftalmología y otorrinolaringología; Víctor García Sued, presidente del equipo de beisbol Águilas cibaeñas; el fotógrafo Leandro Montes García; los abogados Evander Campagna González, Raymundo y Federico José Alvarez Torres; el empresario Carlos Manuel Alvarez Torres; el cirujano José de Jesús Alvarez Torres (Chuchú) y el cardiólogo Joel García Fernández.

Cipriano Mallol se vinculó la causa de la república en 1844 como un dominicano más y sus hijos prestaron igualmente su brazo para defender la patria durante la Independencia y la Restauración. A 170 años de su muerte, su descendencia la componen choznos, quintos y sextos nietos, ajenos a su reconocimiento como genearca proveniente del Maresme.

Instituto Dominicano DE Genealogìa. www.idg.org.do